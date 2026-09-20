Platense vs. Newell's por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Calamar" intentará recuperarse en el torneo doméstico, luego de quedar eliminado de la Libertadores a manos de Fluminense. Los detalles en la nota.
Platense y Newell's se enfrentan este domingo, desde las 17, en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR.
El duelo se disputará a puertas cerradas como consecuencia de los incidentes registrados tras el partido de vuelta ante Fluminense por la Copa Libertadores. La Aprevide sancionó al "Calamar" con dos partidos como local sin público, por lo que tampoco podrá contar con sus hinchas en el clásico ante Argentinos Juniors, por la duodécima fecha.
El conjunto de Vicente López viene de vencer 2-1 al "Flu", pero no pudo revertir la derrota 2-0 sufrida en Brasil y quedó afuera en los cuartos de final de la Libertadores. Ahora, con la competencia internacional terminada, buscará enfocarse nuevamente en el Clausura y sumar de a tres para avanzar hacia los puestos de clasificación a la siguiente instancia.
En el campeonato local, viene de caer 2-1 ante Estudiantes y acumula 9 puntos, producto de dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas, por lo que necesita volver a ganar para acercarse a los puestos de playoffs.
Por su parte, Newell's llega luego de igualar 1-1 ante Vélez en Rosario, donde rescató un punto sobre el final con un tiro libre de Alan Soñora y alcanzó las 13 unidades, ubicándose en el noveno puesto de la Zona A, fuera de los lugares de clasificación a los playoffs.
Formaciones de Platense vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Estadio Ciudad de Vicente López.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Adrián Franklin.
TV: TNT Sports Premium.
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