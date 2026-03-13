Platense vs. Vélez por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
El Calamar y el Fortín abren la fecha 11 desde las 19 horas de este sábado. El equipo de Guillermo Barros Schelotto quiere ratificar su liderazgo en la Zona A.
Este sábado a las 19:00, el Estadio Ciudad de Vicente López será el escenario de un duelo de realidades intensas por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Vélez, el sólido puntero de la Zona A, visita a un Platense que llega con la moral alta tras un rescate agónico en Rosario.
El equipo de Walter Zunino viene de igualar 1-1 ante Newell’s sobre el final, con un grito de Augusto Lotti que salvó los papeles. Si bien arrastra una racha de cinco partidos invicto, la falta de triunfos (cuatro empates en esa serie) obliga al "Calamar" a buscar los tres puntos de local para asegurar su lugar en los octavos de final.
El "Fortín" sigue marcando el ritmo del fútbol argentino. Líder de su zona y puntero de la Tabla Anual con 19 unidades, el conjunto de Liniers llega tras empatar con Tigre. Al no tener competencia internacional este año, la obsesión de Vélez es clara: el título local.
Una semana histórica para el Calamar
Más allá del duelo ante el líder, el clima en Vicente López es de pura ansiedad. El próximo jueves 19 de marzo será una fecha imborrable: en Asunción se sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, marcando el histórico debut absoluto de Platense en el torneo más importante del continente.
Formaciones del encuentro
Platense: Matías Borgogno; Eugenio Raggio o Agustín Lagos, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez y Juan Ignacio Saborido; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Juan Gauto; Franco Zapiola y Augusto Lotti. DT: Walter Zunino.
Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias, Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Platense vs. Vélez: datos del partido
- Hora: 19:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Ariel Penel
- VAR: Salomé Di Iorio
- Estadio: Ciudad de Vicente López
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