Polémica: qué hace el avión prensidencial en Estados Unidos en la previa al partido de la Selección Argentina
La aeronave oficial aterrizó en Florida y su presencia despertó acusaciones cruzadas de la oposición en las redes sociales. Qué dijeron desde el Gobierno.
En las horas previas al trascendental choque entre la Selección Argentina e Inglaterra en Atlanta, un dato de rastreo aeronáutico encendió las alarmas y desató una fuerte polémica en el ámbito político: el avión presidencial argentino se encuentra en suelo estadounidense.
Según reveló el medio Corta, el avión presidencial argentino se encuentra actualmente estacionado en el Aeropuerto Internacional de Miami, en el estado de Florida, habiendo arribado el martes a las 15:49 (hora local) sin un plan de vuelo de regreso programado en los registros inmediatos.
La cercanía geográfica de Miami con Atlanta —sede de la semifinal mundialista— rápidamente despertó suspicacias en la oposición y en las redes sociales sobre un posible viaje encubierto de funcionarios para presenciar el partido. El Mercedes-Benz se encuentra a una hora en avión.
Ante el revuelo, desde la Casa Rosada salieron a desactivar las versiones y explicaron formalmente que la aeronave se encuentra en territorio estadounidense únicamente para realizar tareas de reparación y mantenimiento técnico.
El picante cruce entre Pablo Duggan y el canciller por el avión presidencial
La explicación oficial no fue suficiente para calmar las aguas de la discusión digital. El periodista de C5N, Pablo Duggan, apuntó directamente contra la cúpula de Cancillería y lanzó una dura acusación a través de su cuenta de X (antes Twitter).
"El canciller llegó con la tuya a Miami… qué escándalo se arma si va al partido…", disparó el conductor televisivo, sugiriendo que el canciller Pablo Quirno habría utilizado el traslado para asistir al Mercedes-Benz Stadium.
La respuesta de Quirno no se hizo esperar y llegó con un tono de ironía que descolocó a los usuarios de la plataforma, apelando a una clásica rima infantil para desestimar la denuncia. "Juguemos al huevo podrido, se lo tiran al distraído, si el distraído lo compraaa, huevo podrido es…", retrucó el ministro de Relaciones Exteriores, desmintiendo de forma pintoresca las acusaciones de la oposición.
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