Polémica en Suiza: investigan a Granit Xhaka por falsificar su certificado de vacunación contra Covid-19
El capitán del Sunderland fue desafectado de la convocatoria tras admitir la alteración del documento. Podría enfrentar sanciones económicas y penales.
Una bomba sacude de manera inesperada al fútbol europeo a pocos días del inicio de la fecha FIFA. Granit Xhaka, capitán y figura de la Selección de Suiza, quedó envuelto en un grave escándalo judicial tras abrirse una causa en su contra por la supuesta falsificación fraudulenta de su certificado de vacunación contra el Covid-19. La situación provocó su inmediata marginación del seleccionado mientras la Justicia avanza en la investigación.
La investigación a Granit Xhaka, la falsificación del certificado de vacunación y la sanción en la Selección de Suiza
El Ministerio Público de Lucerna tomó cartas en el asunto e investiga si el mediocampista del Sunderland inglés obtuvo de forma ilegal la documentación que acreditaba su inmunización. En el expediente aparece involucrada una profesional de la salud de esa localidad suiza, acusada de emitir certificados apócrifos a varios pacientes. Ante la contundencia de las pruebas, el propio futbolista rompió el silencio mediante un comunicado en el que reconoció la irregularidad, justificó su accionar en una "profunda desconfianza hacia la vacuna" y aseguró que asumirá la responsabilidad de sus actos cooperando con las autoridades.
El caso cobra mayor relevancia al repasar los antecedentes sanitarios del volante. Xhaka dio positivo de coronavirus en septiembre de 2021 durante una concentración con su seleccionado en Basilea y volvió a contagiarse en enero de 2022. Meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, habría registrado la supuesta aplicación de la segunda dosis. Si bien la FIFA no exigió la vacunación obligatoria para competir, la UEFA sí emitió recomendaciones formales a las federaciones para minimizar riesgos durante las competencias continentales.
A la espera de su declaración ante los tribunales el próximo mes, el panorama de Xhaka es sumamente complejo. En el plano penal, la legislación suiza contempla severos castigos para este tipo de delitos, con multas económicas que superan los 120.000 dólares e incluso penas de hasta cinco años de cárcel.
Por lo pronto, el capitán se perderá los próximos cuatro compromisos de su seleccionado en la UEFA Nations League frente a Macedonia del Norte —en dos ocasiones—, Escocia y Eslovenia. Pese al delicado escenario, el jugador intentó llevar tranquilidad a su entorno y afirmó no estar preocupado por su futuro profesional al señalar que le tocó atravesar situaciones aún más difíciles a lo largo de su carrera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario