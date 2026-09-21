Polémica en Suiza: investigan a Granit Xhaka por falsificar su certificado de vacunación contra Covid-19

La investigación a Granit Xhaka, la falsificación del certificado de vacunación y la sanción en la Selección de Suiza

El Ministerio Público de Lucerna tomó cartas en el asunto e investiga si el mediocampista del Sunderland inglés obtuvo de forma ilegal la documentación que acreditaba su inmunización. En el expediente aparece involucrada una profesional de la salud de esa localidad suiza, acusada de emitir certificados apócrifos a varios pacientes. Ante la contundencia de las pruebas, el propio futbolista rompió el silencio mediante un comunicado en el que reconoció la irregularidad, justificó su accionar en una "profunda desconfianza hacia la vacuna" y aseguró que asumirá la responsabilidad de sus actos cooperando con las autoridades.