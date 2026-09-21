Tremendo accidente: una camioneta de un futbolista de Rosario Central chocó contra un árbol

Si bien las primeras versiones generaron zozobra en el entorno del futbolista de 24 años, con el correr de los minutos se aclaró la mecánica de los hechos. Ávila, que había disputado los 90 minutos completos en La Paternal la jornada anterior, no se encontraba al volante del vehículo al momento del siniestro. La camioneta es de su propiedad, pero era conducida por un amigo del marcador central. Al enterarse de lo sucedido, el jugador se presentó rápidamente en el lugar para asistir a su allegado, instante en el que fue fotografiado por testigos y cuya imagen no tardó en viralizarse.