Tremendo accidente: una camioneta de un futbolista de Rosario Central chocó contra un árbol
El defensor se vio involucrado en un fuerte siniestro vial cerca del aeropuerto. El vehículo terminó destruido, pero el jugador aclaró su situación en redes sociales.
El ambiente de Rosario Central pasó de la alegría a la preocupación en cuestión de horas. Poco tiempo después de haber conseguido un valioso triunfo frente a Argentinos Juniors por la décima fecha del Torneo Clausura, una de las piezas clave del equipo conducido por Jorge Almirón se vio salpicada por un violento siniestro vial ocurrido en la zona norte de la ciudad santafesina.
El choque en Rosario, la camioneta de Gastón Ávila y la aclaración de la figura de Rosario Central
El hecho tuvo lugar sobre el camino que conduce al aeropuerto rosarino, donde una camioneta Ford Raptor F-150 perdió el control y terminó impactando de lleno contra un árbol a un costado de la calzada. El choque provocó severos daños materiales en el rodado, que sufrió el desprendimiento de parte del motor y la rotura de la rueda delantera izquierda.
Si bien las primeras versiones generaron zozobra en el entorno del futbolista de 24 años, con el correr de los minutos se aclaró la mecánica de los hechos. Ávila, que había disputado los 90 minutos completos en La Paternal la jornada anterior, no se encontraba al volante del vehículo al momento del siniestro. La camioneta es de su propiedad, pero era conducida por un amigo del marcador central. Al enterarse de lo sucedido, el jugador se presentó rápidamente en el lugar para asistir a su allegado, instante en el que fue fotografiado por testigos y cuya imagen no tardó en viralizarse.
Para desactivar cualquier tipo de especulación y llevar tranquilidad a los hinchas de la Academia rosarina, el propio futbolista utilizó su cuenta personal de Instagram para mostrarse descansando en su hogar junto a su hija a la misma hora en la que ocurrió el accidente.
"En la hora del choque estamos descansando para ir al dermatólogo. Estoy bien, gracias por la preocupación, un abrazo grande", escribió el defensor para cerrar el episodio. De esta manera, tras confirmar que el hecho no pasó de un susto y que no sufrió lesiones de ningún tipo, el zaguero continuará con la rutina habitual junto al plantel Canalla.
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