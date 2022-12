Un polaco admitió que estuvo a punto de pedirle a los argentinos que bajen el ritmo

"En un momento quise pedirles a los argentinos que conozco de la liga italiana que bajen el ritmo. Ya tenían seguro el primer lugar. Pero me contuve porque sería antideportivo y no me gustan situaciones como esa", confesó el jugador de 28 años, compañero en el Napoli de "Gio" Simeone, quien no fue citado por Lionel Scaloni para el Mundial.

En declaraciones al diario La Gazzetta dello Sport el polaco agregó cómo vivió los últimos minutos del partido, tomando en cuenta de que México le estaba ganando a Arabia Saudita y con otro gol de la Argentina, Polonia hubiera quedado fuera del Mundial.

"La espera no fue fácil. Nos gritaron desde el banco de suplentes para no recibir tarjetas amarillas y para no recibir otro gol, porque eso podría decidir la clasificación. ¿Pero que se puede hacer con Messi adelante?, evitamos hacerle faltas y recibir amarillas, y afortunadamente pudimos clasificar a octavos", comentó Zielinski.

El Grupo C fue ganado por la Argentina, que enfrentará en los octavos de final a Australia, mientras que Polonia se medirá el domingo con Francia, vigente campeón del mundo y que finalizó primero en el Grupo D.

Embed #Zielinski: "La Polonia ha qualità, ora deve mostrarla. Napoli? Possiamo scrivere la storia" https://t.co/mQANXxU3d8 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 2, 2022