Ponzio busca igualar un récord de Gallardo y Demichelis como DT de River en La Bombonera

En octubre de 2023, Demichelis se impuso por 2 a 0 con conquistas de Salomón Rondón y Enzo Díaz en su debut en el recinto xeneize. Por su parte, el Muñeco Gallardo en su segundo ciclo repitió la hazaña en 2024 al conseguir una victoria por 1 a 0 gracias al tanto anotado por Manuel Lanzini (en su primera etapa en 2014, había registrado un 0-0 por Copa Sudamericana).