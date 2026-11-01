Ponzio busca igualar un récord de Gallardo y Demichelis como DT de River en La Bombonera
Como futbolista lo disputó en nueve oportunidades, pero esta tarde intentará emular las victorias en el estreno que consiguieron Martín Demichelis y Marcelo Gallardo.
El Superclásico de este domingo a las 15:00 representa una prueba de fuego para Leonardo Ponzio. Quien hasta hace unos meses se desempeñaba en la Secretaría Técnica del club asumió las riendas del primer equipo tras la salida de Eduardo Coudet y acomodó el rumbo con triunfos ante Belgrano y Racing. Ahora, le toca el desafío más exigente: pisar La Bombonera por primera vez como director técnico.
El León buscará extender una racha favorable que inauguró Martín Demichelis y continuó Marcelo Gallardo en su segundo ciclo: ganar en La Bombonera en su primera visita oficial al mando del plantel profesional.
En octubre de 2023, Demichelis se impuso por 2 a 0 con conquistas de Salomón Rondón y Enzo Díaz en su debut en el recinto xeneize. Por su parte, el Muñeco Gallardo en su segundo ciclo repitió la hazaña en 2024 al conseguir una victoria por 1 a 0 gracias al tanto anotado por Manuel Lanzini (en su primera etapa en 2014, había registrado un 0-0 por Copa Sudamericana).
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Leonardo Ponzio busca igualar un récord de Gallardo y Demichelis como DT de River en La Bombonera
Si bien el rol desde el banco de suplentes será totalmente inédito para Ponzio, el terreno le resulta absolutamente familiar de sus épocas con los pantalones cortos, donde cosechó victorias históricas y un balance sumamente parejo:
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Clausura 2007: Boca 1 – 1 River
Clausura 2008: Boca 1 – 0 River
Torneo Final 2013: Boca 1 – 1 River
Copa Sudamericana 2014: Boca 0 – 0 River
Copa Libertadores 2015: Boca 0 – 0 River
Torneo de Primera División 2017: Boca 1 – 3 River (Triunfo millonario)
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Torneo de Primera División 2018: Boca 0 – 2 River (Triunfo millonario)
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Copa Maradona 2020: Boca 2 – 2 River
Copa de la Liga 2021: Boca 1 – 1 River
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