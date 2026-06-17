¿Por qué Lionel Messi no fue expulsado en el debut ante Argelia?
El capitán Lionel Messi quedó en el centro del debate por una dura infracción en el debut de la Selección Argentina que despertó fuertes reclamos.
El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 generó un fuerte debate en redes sociales tras una dura acción que involucró al capitán del equipo. Una gran cantidad de hinchas rivales cuestionaron en las redes sociales por qué Lionel Messi no recibió una tarjeta roja directa tras golpear a un rival.
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¿Cómo fue la jugada de Lionel Messi que desató la controversia?
La acción ocurrió durante el transcurso del encuentro frente al combinado de Argelia, volviéndose viral de forma inmediata. Las imágenes de la transmisión oficial captaron con claridad el momento exacto en el que el astro rosarino impactó con los tapones de su botín sobre el gemelo de un futbolista adversario en medio de una disputa por el balón.
La gravedad del contacto despertó las airadas protestas de los jugadores africanos. Sin embargo, la jugada continuó su curso normal debido a que el árbitro principal la consideró un lance propio del juego. Bajo el criterio del juez, el delantero intentó disputar la pelota limpiamente y no existió una conducta violenta ni la intención deliberada de agredir físicamente al rival. Por este motivo, el futbolista no recibió ninguna sanción disciplinaria ni tarjeta amarilla.
¿Por qué el VAR no intervino en la falta?
La completa ausencia de una revisión en la pantalla del videoarbitraje fue uno de los puntos que más llamó la atención del público. De acuerdo con el reglamento vigente, el protocolo del VAR solo puede activarse ante situaciones específicas de goles, penales, confusión de identidad o potenciales tarjetas rojas directas.
En esta ocasión, los jueces encargados de la tecnología evaluaron la jugada en silencio y determinaron que la infracción no cumplía con los parámetros de gravedad necesarios para recomendar una expulsión. Al interpretar la acción como un hecho completamente fortuito dentro de la fricción del partido, el equipo arbitral optó por respaldar la decisión inicial tomada en el campo de juego.
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