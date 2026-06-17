¿Por qué Lionel Messi no fue expulsado en el debut ante Argelia?

¿Por qué el VAR no intervino en la falta?

La completa ausencia de una revisión en la pantalla del videoarbitraje fue uno de los puntos que más llamó la atención del público. De acuerdo con el reglamento vigente, el protocolo del VAR solo puede activarse ante situaciones específicas de goles, penales, confusión de identidad o potenciales tarjetas rojas directas.

En esta ocasión, los jueces encargados de la tecnología evaluaron la jugada en silencio y determinaron que la infracción no cumplía con los parámetros de gravedad necesarios para recomendar una expulsión. Al interpretar la acción como un hecho completamente fortuito dentro de la fricción del partido, el equipo arbitral optó por respaldar la decisión inicial tomada en el campo de juego.