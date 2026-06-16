Por qué no juega Nicolás Otamendi en el debut de la Selección Argentina
Lionel Scaloni sorprendió al dejar a Nicolás Otamendi en el banco frente a Argelia y apostó por una nueva dupla central para el estreno.
La Selección Argentina debuta este martes ante Argelia en el Mundial 2026 y una de las principales novedades del equipo es la ausencia de Nicolás Otamendi entre los titulares. Aunque estaba disponible para jugar, Lionel Scaloni decidió inclinarse por otra variante en la zaga central.
A pocas horas del estreno mundialista, el entrenador definió que el experimentado defensor comenzará el encuentro en el banco de suplentes. El zaguero, que jugará en River luego de la Copa del Mundo, no presenta inconvenientes físicos y tampoco deberá cumplir sanción, por lo que la decisión responde exclusivamente a una cuestión táctica.
Si bien en un primer momento existían dudas por una posible fecha de suspensión derivada de su expulsión en el último partido de las Eliminatorias, la AFA consiguió que la FIFA dejara sin efecto esa sanción, permitiéndole estar a disposición del cuerpo técnico para el debut.
Sin embargo, el entrenador campeón del mundo optó por conformar la defensa con Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez como marcadores centrales. La dupla ya compartió varios partidos con la camiseta albiceleste y cuenta con la confianza del cuerpo técnico para afrontar el primer compromiso de la Copa del Mundo.
La ausencia de Otamendi representa una de las decisiones más llamativas del once inicial argentino, teniendo en cuenta su experiencia y su protagonismo en los últimos años. De todos modos, el defensor continúa siendo una pieza importante dentro del plantel y podría sumar minutos a lo largo del encuentro o en los próximos partidos del Grupo J.
De esta manera, Argentina iniciará la defensa del título conseguido en Qatar 2022 con una defensa renovada, mientras Scaloni apuesta por una formación que considera la más adecuada para enfrentar a Argelia en el arranque del Mundial 2026.
Los 11 de la Selección Argentina para el debut del Mundial 2026 ante Argelia
De esta manera, el once de la Selección Argentina será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
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