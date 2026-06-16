Por qué no juega Nicolás Otamendi en el debut de la Selección Argentina

La ausencia de Otamendi representa una de las decisiones más llamativas del once inicial argentino, teniendo en cuenta su experiencia y su protagonismo en los últimos años. De todos modos, el defensor continúa siendo una pieza importante dentro del plantel y podría sumar minutos a lo largo del encuentro o en los próximos partidos del Grupo J.

De esta manera, Argentina iniciará la defensa del título conseguido en Qatar 2022 con una defensa renovada, mientras Scaloni apuesta por una formación que considera la más adecuada para enfrentar a Argelia en el arranque del Mundial 2026.

Los 11 de la Selección Argentina para el debut del Mundial 2026 ante Argelia

De esta manera, el once de la Selección Argentina será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.