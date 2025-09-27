River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Golpeado por su eliminación de Copa Libertadores, el Millo se enfoca en el certamen doméstico, donde este domingo recibirá al Malevo. Los detalles.
El Estadio Monumental será el escenario de un duelo clave este domingo a las 18:00 horas, cuando River reciba a Deportivo Riestra por la décima fecha del Torneo Clausura. Para el Millonario, el objetivo es claro: conseguir una victoria que le permita despojar a su rival de la cima de la Zona B.
El equipo de Núñez llega a este partido en medio de un momento complicado. Tras una semana amarga, el equipo de Marcelo Gallardo fue eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final a manos del Palmeiras. Esta derrota se suma a una racha de tres caídas consecutivas, considerando los dos partidos contra el equipo brasileño y el traspié sufrido en la última jornada del Clausura ante Atlético Tucumán.
Para colmo, Gallardo enfrentará el encuentro con bajas sensibles en el mediocampo: Enzo Pérez y Juan Carlos Portillo quedaron marginados por lesión tras la competencia internacional. Una de las alternativas que maneja el cuerpo técnico es darle una nueva oportunidad a Agustín de la Cuesta, un joven con futuro prometedor que ya tuvo minutos ante el Decano.
La gran historia del campeonato la escribe Deportivo Riestra. El Malevo ha tenido un arranque de torneo espectacular y es la sorpresa absoluta, liderando la Zona B con 19 puntos, tan solo uno por encima de River.
El equipo dirigido por Gustavo Benítez atraviesa un momento dulce, llegando con una racha de cuatro triunfos al hilo tras imponerse a Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Central Córdoba (Santiago del Estero) y Gimnasia y Esgrima La Plata. Riestra buscará mantener su envión y consolidarse como líder ante uno de los gigantes del fútbol argentino.
Formaciones de River vs. Deportivo Riestra
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
River vs. Riestra: datos del partido
- Hora: 18
- Estadio: Más Monumental
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Lucas Novelli
- TV: ESPN Premium
