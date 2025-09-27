River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El equipo dirigido por Gustavo Benítez atraviesa un momento dulce, llegando con una racha de cuatro triunfos al hilo tras imponerse a Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Central Córdoba (Santiago del Estero) y Gimnasia y Esgrima La Plata. Riestra buscará mantener su envión y consolidarse como líder ante uno de los gigantes del fútbol argentino.

Formaciones de River vs. Deportivo Riestra

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín de la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

River vs. Riestra: datos del partido

Hora: 18

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

TV: ESPN Premium