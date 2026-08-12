Rosario Central vs. Corinthians, por la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

Para el conjunto rosarino, además, se trata de un regreso especial a los octavos de final, instancia que vuelve a disputar después de 10 años, ya que su última participación había sido en 2016, de la mano del hoy entrenador de River, Eduardo Coudet. Central llega después de terminar segundo e invicto en el Grupo H, con 13 puntos y apenas un gol recibido en seis partidos.