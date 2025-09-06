Problemas en River: Giorgio Costantini sufrió una dura lesión y tendrá que ser operado

River proyecta ampliar el Monumental a 91.218 lugares en homenaje a Madrid

River no se detiene en su ambicioso plan de modernización del Estadio Monumental. A días de finalizar la gestión de Jorge Brito, la dirigencia del Millonario proyecta una nueva ampliación que elevaría la capacidad actual de 85.018 a 91.218 espectadores, un número cargado de simbolismo por el 9/12/18, fecha de la histórica final en Madrid donde el club derrotó a Boca y conquistó su cuarta Copa Libertadores.

mas monumental.jpg

“Vamos a intentar aumentar la capacidad del estadio, a la medida que podamos. Estamos analizando y estudiando algunos proyectos. Cuando sepamos con rigurosidad, lo vamos a compartir”, confirmó Stefano Di Carlo, candidato oficialista a la presidencia, durante la Cena Anual Solidaria.

Según el periodista Maximiliano Grillo, una de las ideas en carpeta es sumar una quinta bandeja que, en caso de construirse en formato 360°, permitiría incluso un crecimiento mayor de la capacidad. Sin embargo, el primer paso sería agregar alrededor de cinco mil localidades antes de encarar una obra más grande.