Problemas en River: Giorgio Costantini sufrió una dura lesión y tendrá que ser operado
El joven futbolista, habitual suplente en Primera, pasó un mal momento en el Superclásico de Reserva y estará fuera de las canchas por varios meses.
Este viernes, se disputó el Superclásico de Reserva, donde Boca y River igualaron 1-1. Sin embargo, no todo terminó de la mejor manera, ya que el Millonario recibió una dura noticia: Giorgio Costantini salió lesionado y los estudios médicos confirmaron el peor diagnóstico.
El joven futbolista brasilero de River sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Ahora, tendrá que afrontar una operación y una larga rehabilitación de entre siete y ocho meses. La lesión se dio a los 33 minutos del primer tiempo, el mediocampista central tuvo que ser reemplazado por Fernando Juárez y se retiró de la cancha con visible dolor y dificultades para caminar, lo que encendió las alarmas.
En un principio, el diagnóstico había sido un esguince, pero tras someterse a un estudio más exhaustivo se determinó que sufrió una grave lesión y que deberá ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.
El futbolista de tan solo 19 años, nacido en Curitiba, solía ser una de las principales alternativas que barajaba Marcelo Gallardo en el mediocampo, aunque había perdido terreno con la llegada de Juan Carlos Portillo. Sin embargo, ahora deberá comenzar un nuevo recorrido, ya que tendrá que pasar por el quirófano para recomponer el ligamento en cuestión y luego superar unos siete u ocho meses de recuperación.
River proyecta ampliar el Monumental a 91.218 lugares en homenaje a Madrid
River no se detiene en su ambicioso plan de modernización del Estadio Monumental. A días de finalizar la gestión de Jorge Brito, la dirigencia del Millonario proyecta una nueva ampliación que elevaría la capacidad actual de 85.018 a 91.218 espectadores, un número cargado de simbolismo por el 9/12/18, fecha de la histórica final en Madrid donde el club derrotó a Boca y conquistó su cuarta Copa Libertadores.
“Vamos a intentar aumentar la capacidad del estadio, a la medida que podamos. Estamos analizando y estudiando algunos proyectos. Cuando sepamos con rigurosidad, lo vamos a compartir”, confirmó Stefano Di Carlo, candidato oficialista a la presidencia, durante la Cena Anual Solidaria.
Según el periodista Maximiliano Grillo, una de las ideas en carpeta es sumar una quinta bandeja que, en caso de construirse en formato 360°, permitiría incluso un crecimiento mayor de la capacidad. Sin embargo, el primer paso sería agregar alrededor de cinco mil localidades antes de encarar una obra más grande.
