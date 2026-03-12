Programaron los partidos postergados del Torneo Apertura: cuándo se jugarán
La Liga Profesional confirmó las fechas y horarios de dos encuentros que habían quedado pendientes. Ambos compromisos involucran a Argentinos Juniors.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó el calendario para dos encuentros que habían quedado pendientes en el marco del Torneo Apertura 2026. Se trata de los partidos correspondientes a las fechas seis y siete del campeonato, que no se habían disputado en su momento debido a la participación de algunos clubes en torneos internacionales.
Uno de los equipos involucrados en esta reprogramación es Argentinos Juniors, que había solicitado la postergación de sus compromisos mientras disputaba la fase previa de la Copa Libertadores. Finalmente, la organización del torneo local definió que el primero de esos encuentros se jugará el jueves 26 de marzo a las 21.00 en el estadio de La Paternal, cuando el conjunto dirigido por Nicolás Diez reciba a Lanús.
El equipo del sur del conurbano llega a ese duelo con el impulso que significó la reciente consagración internacional, ya que viene de ganar la Recopa Sudamericana, un logro que reforzó su protagonismo en el plano continental. El choque ante el Bicho se presenta entonces como una oportunidad para ambos clubes de ponerse al día en el calendario y continuar su camino dentro del certamen local.
El segundo partido pendiente también tendrá como protagonista al conjunto de La Paternal. En esa ocasión deberá trasladarse a la ciudad de Mar del Plata para enfrentarse a Aldosivi. Ese encuentro fue programado para el martes 31 de marzo a las 15.30 y completará el compromiso correspondiente a la séptima jornada del torneo.
Ambos partidos se disputarán durante una ventana particular del calendario futbolístico, ya que coincidirán con la fecha FIFA en la que varias selecciones nacionales estarán disputando encuentros internacionales. En ese contexto aparece el compromiso que involucra a la Selección Argentina frente a España por la Finalissima, un duelo que todavía genera expectativa y cuyo desarrollo sigue bajo análisis.
La necesidad de reprogramar estos encuentros surgió a partir de la participación de varios clubes argentinos en torneos organizados por la Conmebol. En el caso de Argentinos, el conjunto dirigido por Diez buscaba avanzar en la etapa preliminar de la Copa Libertadores, aunque finalmente quedó eliminado antes de ingresar a la fase de grupos. El equipo de La Paternal había conseguido un resultado positivo en el partido de ida frente a Barcelona SC en Guayaquil, donde logró imponerse por 1-0. Sin embargo, en el encuentro de vuelta la serie se igualó y terminó definiéndose desde el punto penal, instancia en la que el conjunto ecuatoriano logró imponerse para avanzar de ronda.
Por su parte, Lanús también había tenido que reorganizar parte de su calendario en el torneo local. El equipo granate contaba con otros encuentros pendientes, aunque ya recuperó uno de ellos en las últimas semanas. En ese partido cayó por 3-0 ante Boca Juniors en su estadio, conocido como La Fortaleza.
Con estas nuevas fechas confirmadas, la LPF continúa acomodando el calendario del campeonato con el objetivo de que todos los equipos puedan completar la cantidad de partidos correspondientes a cada jornada.
