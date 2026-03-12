Programaron los partidos postergados del Torneo Apertura: cuándo se jugarán

image

La necesidad de reprogramar estos encuentros surgió a partir de la participación de varios clubes argentinos en torneos organizados por la Conmebol. En el caso de Argentinos, el conjunto dirigido por Diez buscaba avanzar en la etapa preliminar de la Copa Libertadores, aunque finalmente quedó eliminado antes de ingresar a la fase de grupos. El equipo de La Paternal había conseguido un resultado positivo en el partido de ida frente a Barcelona SC en Guayaquil, donde logró imponerse por 1-0. Sin embargo, en el encuentro de vuelta la serie se igualó y terminó definiéndose desde el punto penal, instancia en la que el conjunto ecuatoriano logró imponerse para avanzar de ronda.

Por su parte, Lanús también había tenido que reorganizar parte de su calendario en el torneo local. El equipo granate contaba con otros encuentros pendientes, aunque ya recuperó uno de ellos en las últimas semanas. En ese partido cayó por 3-0 ante Boca Juniors en su estadio, conocido como La Fortaleza.

Con estas nuevas fechas confirmadas, la LPF continúa acomodando el calendario del campeonato con el objetivo de que todos los equipos puedan completar la cantidad de partidos correspondientes a cada jornada.