Talleres vs. Instituto, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
Ambos equipos llegan con campañas irregulares en el Torneo Apertura y buscarán una victoria que los acerque a la zona de clasificación.
Talleres e Instituto se medirán este jueves desde las 19:15 en el estadio Mario Alberto Kempes por la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro reunirá a dos de los equipos más representativos de Córdoba en un duelo que, además del componente emocional propio de la rivalidad, tiene un peso importante en la tabla de posiciones, ya que ambos necesitan sumar para acercarse a los puestos de playoffs.
El conjunto de Barrio Jardín transita un inicio de temporada marcado por la irregularidad. A pesar de mostrar pasajes de dominio territorial en varios encuentros, al equipo le ha costado traducir ese control del juego en situaciones claras de gol. Esa dificultad ofensiva quedó en evidencia en su último compromiso, cuando igualó sin goles frente a San Lorenzo en un partido donde el equipo manejó la pelota pero generó poco peligro.
El equipo dirigido por Carlos Tevez todavía busca encontrar un equilibrio que le permita sostener resultados positivos de manera consecutiva. A los problemas en la creación de juego se le suman algunas falencias defensivas cuando el rival logra atacar con espacios, una situación que complicó al Matador en varias presentaciones del torneo.
El recuerdo reciente de la temporada 2025, en la que Talleres llegó a coquetear con la zona baja de la tabla, sigue presente en el entorno del club. Por eso, la exigencia en este nuevo campeonato es volver a posicionarse como un equipo competitivo dentro de la Primera División. En medio de esa búsqueda, uno de los puntos destacados ha sido el rendimiento individual de Matías Galarza, quien se ha convertido en una de las piezas más confiables dentro del plantel.
Enfrente estará Instituto, que también intenta encontrar estabilidad en su rendimiento. La llegada de Diego Flores al banco de suplentes permitió ordenar algunos aspectos del equipo después de un arranque de temporada muy complicado. Sin embargo, la realidad indica que el panorama en Alta Córdoba todavía dista de ser ideal.
La derrota como local frente a Unión volvió a encender algunas alarmas en el mundo albirrojo. Ese resultado trajo nuevamente recuerdos del irregular comienzo de año que atravesó el equipo bajo la conducción de Walter Oldrá, etapa que dejó una herencia complicada en la tabla. Actualmente, acumula dos victorias, dos empates y cuatro derrotas, números que lo mantienen fuera de la zona de clasificación.
Talleres vs. Instituto: probables formaciones
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, José Luis Palomino, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Juan Sforza, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
- Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Bravo; Giuliano Cerato, Juan Méndez o Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Luca Rafaelli, Franco Jara y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Talleres vs. Instituto: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Jorge Baliño.
- TV: TNT Sports.
