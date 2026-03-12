La deuda del Boca de Riquelme: apenas un triunfo en los últimos 11 clásicos

La única victoria dentro de esa serie se produjo frente a River durante el Torneo Clausura 2025, un triunfo que en aquel momento pareció marcar un posible cambio de tendencia. Sin embargo, los resultados posteriores volvieron a instalar las dudas sobre la capacidad del equipo para imponerse en los partidos de mayor exigencia.

El hincha de Boca manifestó su disconformidad con silbidos, insultos y reproches

El empate reciente frente al Ciclón también volvió a exponer el malestar de los hinchas, que manifestaron su descontento durante el partido. Buena parte de los reclamos se dirigieron hacia el entrenador Claudio Úbeda, en un contexto en el que el equipo sigue sin mostrar respuestas claras en los encuentros más importantes. La dificultad para ganar clásicos no es el único problema que enfrenta, pero sí uno de los que más peso tiene en el análisis del presente deportivo.

En un club donde los partidos contra los grandes suelen marcar el pulso de cada temporada, revertir esta tendencia aparece como uno de los principales desafíos para el plantel y la conducción futbolística.