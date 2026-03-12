La deuda del Boca de Riquelme: apenas un triunfo en los últimos 11 clásicos
El empate ante San Lorenzo volvió a dejar en evidencia una de las grandes falencias del ciclo dirigencial encabezado por Juan Román Riquelme.
El empate frente a San Lorenzo en La Bombonera por el Torneo Apertura 2026 dejó mucho más que dos puntos perdidos para Boca. El equipo no logró sostener la ventaja y sumó otro clásico sin victoria, una situación que ya se transformó en una constante en los últimos tiempos. La escena posterior al partido reflejó el clima que atraviesa el club: los gestos de Juan Román Riquelme desde su palco, los silbidos de los hinchas y la frustración de los protagonistas dentro del campo.
Ese resultado no solo impacta en la actualidad del equipo, sino que también vuelve a poner el foco en una estadística que genera preocupación puertas adentro del club. El Xeneize ganó apenas uno de los últimos once partidos disputados frente a los denominados “grandes” del fútbol argentino, una cifra que contrasta con la tradición competitiva que históricamente caracterizó al conjunto de la Ribera.
Durísimos números de Boca en clásicos con Riquelme como dirigente
Desde que Riquelme asumió un rol dirigencial en 2019 -primero como vicepresidente y posteriormente, desde 2024, como presidente- el equipo disputó 48 clásicos frente a sus principales rivales. El balance de ese período muestra 11 victorias, 20 empates y 17 derrotas, números que reflejan un rendimiento irregular en este tipo de compromisos.
La situación resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que el equipo de la Ribera suele mantener historiales favorables frente a la mayoría de esos equipos. De hecho, una de las pocas excepciones tradicionales es San Lorenzo, justamente el rival ante el que el Xeneize volvió a dejar escapar un resultado favorable en el último encuentro.
Si se analiza el tramo más reciente, la tendencia se vuelve todavía más preocupante. En los últimos once clásicos, el conjunto azul y oro consiguió apenas un triunfo, acompañado por seis empates y cuatro derrotas. En ese período, el equipo jugó ocho veces como local, un dato que profundiza la sensación de oportunidad desaprovechada en su propio estadio.
La única victoria dentro de esa serie se produjo frente a River durante el Torneo Clausura 2025, un triunfo que en aquel momento pareció marcar un posible cambio de tendencia. Sin embargo, los resultados posteriores volvieron a instalar las dudas sobre la capacidad del equipo para imponerse en los partidos de mayor exigencia.
El hincha de Boca manifestó su disconformidad con silbidos, insultos y reproches
El empate reciente frente al Ciclón también volvió a exponer el malestar de los hinchas, que manifestaron su descontento durante el partido. Buena parte de los reclamos se dirigieron hacia el entrenador Claudio Úbeda, en un contexto en el que el equipo sigue sin mostrar respuestas claras en los encuentros más importantes. La dificultad para ganar clásicos no es el único problema que enfrenta, pero sí uno de los que más peso tiene en el análisis del presente deportivo.
En un club donde los partidos contra los grandes suelen marcar el pulso de cada temporada, revertir esta tendencia aparece como uno de los principales desafíos para el plantel y la conducción futbolística.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario