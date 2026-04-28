PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions League 2025/26: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Por el lado del Bayern Múnich, la actualidad también es positiva. El equipo bávaro ya se consagró campeón de la Bundesliga con varias fechas de anticipación, demostrando una superioridad contundente. Incluso celebró el título con una espectacular victoria 4-3 ante Mainz, reflejo de su poder ofensivo y carácter competitivo.

En la Champions, el conjunto alemán viene de dejar en el camino a Real Madrid en una serie vibrante, reafirmando su condición de candidato. Bajo la conducción de Vincent Kompany, el Bayern combina experiencia y juventud, con nombres como Jamal Musiala liderando un ataque temible, más allá de la baja de Serge Gnabry por lesión.

El propio entrenador belga valoró el desafío que se avecina y no esquivó la dificultad del rival: “El Paris, actual campeón de la Champions, es probablemente el rival más difícil. No quiero quedarme aquí. Ahora llegan las semanas decisivas. Las esperamos con ilusión, pero también sabemos lo difícil que será. Tenemos fe, y eso vale mucho en el fútbol”.

Con estilos similares y aspiraciones máximas, PSG y Bayern inician una serie que promete ser apasionante. El ganador avanzará a la final en Budapest, donde se medirá con quien se imponga en la otra semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal.

Harry Kane, desde los doce pasos, abrió el marcador para el conjunto bávaro a los 16 minutos del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049208218778284097?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡HARRY NO FALLÓ!! KANE ABRIÓ EL PIE Y MARCÓ EL 1-0 DEL BAYERN EN LA IDA ANTE PSG.



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Khvicha Kvaratskhelia, a los 24 minutos del primer tiempo, marcó un golazo para el 1-1 del local:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049209881446490324?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡QUE JUGADOR!! PASE TOP DE DOUÉ Y GRAN DEFINICIÓN DE KHVICHA PARA EL 1-1 DEL PSG ANTE BAYERN.



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João Neves, con un tremendo cabezazo, pone arriba al PSG a los 33 minutos del primer tiempo:

PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions League 2025/26: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League: probables formaciones

PSG: Matvéi Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique .

Matvéi Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. . Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

PSG vs. Bayern Múnich: otros datos

Hora: 16:00.

16:00. Estadio: Parque de los Príncipes.

Parque de los Príncipes. Árbitro: Sandro Schärer (SUI).

Sandro Schärer (SUI). VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP).

Carlos del Cerro Grande (ESP). TV: ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.