La decisión de PSG tras la pelea Neymar-Mbappé

El pedido de Campos, de acuerdo a Le Parisien, fue que arreglasen sus diferencias "puertas para dentro". El desencuentro entre Neymar y Mbappé se produjo el sábado pasado en la goleada 5-2 ante Montpellier al momento de patear un penal, que el número "10" brasileño ejecutó, a pesar del pedido insistente del goleador francés.

La tensión continuó en redes sociales cuando Neymar le dio "me gusta" a las publicaciones de distintos usuarios, quienes apuntaban a Mbappé como "dueño del club".

Al respecto, Le Parisien señaló que Mbappé se convirtió en la piedra angular del proyecto futbolístico del PSG, luego del contrato que firmó en mayo pasado, y no sería bien visto tanto por Neymar como por el crack rosarino Lionel Messi.

El cruce entre Neymar y Mbappé no es nuevo. En septiembre del año pasado, Mbappé fue captado por Canal Plus de Francia con una queja, cuando se sentó en el banco de los suplentes por decisión del entonces entrenador Mauricio Pochettino: "No me la pasa", en referencia a Neymar.

“Son dos chicos fantásticos, competidores, son cosas que pasan en el terreno, esta mañana bromeaban juntos en el entrenamiento. Hablaron, yo también he hablado con ellos. Son pequeñas cosas que hacen mucho ruido fuera del grupo pero ninguno en el interior”, dijo Pochettino por entonces.