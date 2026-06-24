Pulpo González recordó su etapa en Boca y destrozó a Jorge Almirón: qué dijo

A pesar de que Boca alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023 bajo la conducción de Almirón, González prácticamente no tuvo participación en ese recorrido. El futbolista aseguró que su ausencia no estuvo vinculada a problemas físicos, como muchas veces se especuló, sino a decisiones deportivas. Incluso invitó a revisar las convocatorias de aquel período para demostrar que estaba disponible para jugar.

“Hagan una cosa, les digo: busquen en todos los partidos y van a ver que estoy en todos los partidos estoy convocado. Todos los partidos figuro en planilla. Digo, si uno está lesionado, si uno está lastimado, no te ven ahí”, señaló.

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Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando cuestionó algunos métodos de conducción utilizados por Almirón. Al referirse a Edinson Cavani, dejó entrever que no compartía la necesidad de indicarle determinados movimientos tácticos a una figura de semejante trayectoria. “¿Y qué le vas a enseñar a Edi (Cavani)? ¿Cómo parar una pelota, cómo hacer un movimiento? Dejalo que se divierta, dejalo que juegue tranquilo. Estás a un partido…”, manifestó antes de elogiar la calidad del delantero uruguayo.

Sobre el final, González profundizó en las sensaciones que le dejó su salida de Boca y reconoció que logró recuperar tranquilidad una vez finalizada su etapa en el club: “La verdad que yo empecé a disfrutar mucho cuando me fui de Boca. Ahí empecé a disfrutar mucho porque yo trataba de ser muy muy profesional estando ahí. Sabía que no estaba jugando y no podía… ¿Cómo te puedo decir? No podía ser un jugador rebelde, no podía ser un jugador conflictivo".

Y concluyó: "Hay muchas cosas que me aguanté para no armar un conflicto, hay muchas cosas que uno tiene que guardarse, ¿me entendés? Para no generar algo”. Sus palabras reflejaron un malestar que, según dejó entrever, permaneció guardado durante años y que recién ahora decidió exteriorizar públicamente.