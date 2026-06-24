Pulpo González recordó su etapa en Boca y destrozó a Jorge Almirón: qué dijo
El exmediocampista del Xeneize repasó los años que vivió en el club, valoró los títulos obtenidos y cuestionó con dureza la conducción del entrenador durante el tramo final de su ciclo.
Diego González, conocido en el fútbol argentino como el "Pulpo", volvió a referirse a su paso por Boca y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión. A sus 38 años y ya alejado de la actividad profesional tras su experiencia en San Martín de San Juan, el mediocampista realizó un balance de los años que vistió la camiseta azul y oro, una etapa en la que consiguió varios títulos pero que también incluyó momentos de frustración y desencuentros con algunos integrantes del cuerpo técnico.
El exvolante recordó con satisfacción los primeros años de su estadía en La Bombonera, especialmente bajo la conducción de Miguel Ángel Russo. Según explicó, encontró continuidad en una estructura que luego mantuvo características similares durante los ciclos de Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra. Para González, aquel período estuvo marcado por la competitividad y los resultados obtenidos.
“Llegué con Russo y fue maravilloso. Battaglia e Ibarra tenían una ideología bastante similar a la de Miguel también. En ese lapso parecía que Boca no jugaba contra nadie… Ganamos cuatro títulos y nos faltaron jugar finales”, expresó al repasar una etapa en la que el club acumuló conquistas a nivel local y mantuvo protagonismo constante.
La fuerte crítica del Pulpo González a Jorge Almirón tras coincidir en Boca
La situación cambió con la llegada de Jorge Almirón. Aunque evitó profundizar inicialmente en sus diferencias, dejó en claro que nunca logró sentirse identificado con la forma de trabajo del entrenador. “Después, con la llegada de Almirón, bueno… Otro pensamiento, otra ideología, otra forma de hacer jugar al equipo, otra forma de comandar lo que es un plantel… Pero bueno, nada, cada uno tiene su pensamiento”, comentó.
A pesar de que Boca alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023 bajo la conducción de Almirón, González prácticamente no tuvo participación en ese recorrido. El futbolista aseguró que su ausencia no estuvo vinculada a problemas físicos, como muchas veces se especuló, sino a decisiones deportivas. Incluso invitó a revisar las convocatorias de aquel período para demostrar que estaba disponible para jugar.
“Hagan una cosa, les digo: busquen en todos los partidos y van a ver que estoy en todos los partidos estoy convocado. Todos los partidos figuro en planilla. Digo, si uno está lesionado, si uno está lastimado, no te ven ahí”, señaló.
Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando cuestionó algunos métodos de conducción utilizados por Almirón. Al referirse a Edinson Cavani, dejó entrever que no compartía la necesidad de indicarle determinados movimientos tácticos a una figura de semejante trayectoria. “¿Y qué le vas a enseñar a Edi (Cavani)? ¿Cómo parar una pelota, cómo hacer un movimiento? Dejalo que se divierta, dejalo que juegue tranquilo. Estás a un partido…”, manifestó antes de elogiar la calidad del delantero uruguayo.
Sobre el final, González profundizó en las sensaciones que le dejó su salida de Boca y reconoció que logró recuperar tranquilidad una vez finalizada su etapa en el club: “La verdad que yo empecé a disfrutar mucho cuando me fui de Boca. Ahí empecé a disfrutar mucho porque yo trataba de ser muy muy profesional estando ahí. Sabía que no estaba jugando y no podía… ¿Cómo te puedo decir? No podía ser un jugador rebelde, no podía ser un jugador conflictivo".
Y concluyó: "Hay muchas cosas que me aguanté para no armar un conflicto, hay muchas cosas que uno tiene que guardarse, ¿me entendés? Para no generar algo”. Sus palabras reflejaron un malestar que, según dejó entrever, permaneció guardado durante años y que recién ahora decidió exteriorizar públicamente.
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