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Qué canal pasa EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV

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El conjunto de River recibe a Carabobo por una nueva jornada de la Copa Sudamericana. Conocé todas las vías para ver este importante duelo hoy.

Qué canal pasa EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV

El equipo Millonario tiene una parada fundamental esta noche ante toda su gente. River se enfrenta frente al siempre complicado elenco de Carabobo buscando asegurar su primer triunfo en el Grupo D del certamen continental y llegar con gran confianza al Superclásico del próximo domingo.

IMPORTANTE: Sin Librefutboltv: cómo ver EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV

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Dónde y cómo ver a River en directo

El esperado duelo por Copa Sudamericana dará inicio a las 21:30 horas y contará con el arbitraje de Kevin Ortega. Para no perderse las acciones del conjunto dirigido por Eduardo Coudet, los espectadores deberán sintonizar los canales ESPN o DSports en la grilla televisiva. Si prefieren la vía online, el partido se verá en la app de streaming Disney+.

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