Qué canal pasa EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV
El conjunto de River recibe a Carabobo por una nueva jornada de la Copa Sudamericana. Conocé todas las vías para ver este importante duelo hoy.
El equipo Millonario tiene una parada fundamental esta noche ante toda su gente. River se enfrenta frente al siempre complicado elenco de Carabobo buscando asegurar su primer triunfo en el Grupo D del certamen continental y llegar con gran confianza al Superclásico del próximo domingo.
IMPORTANTE: Sin Librefutboltv: cómo ver EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV
Dónde y cómo ver a River en directo
El esperado duelo por Copa Sudamericana dará inicio a las 21:30 horas y contará con el arbitraje de Kevin Ortega. Para no perderse las acciones del conjunto dirigido por Eduardo Coudet, los espectadores deberán sintonizar los canales ESPN o DSports en la grilla televisiva. Si prefieren la vía online, el partido se verá en la app de streaming Disney+.
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