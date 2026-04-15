Qué canal pasa EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV

Sin Librefutboltv: cómo ver EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV Sin Librefutboltv: cómo ver EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV

Dónde y cómo ver a River en directo

El esperado duelo por Copa Sudamericana dará inicio a las 21:30 horas y contará con el arbitraje de Kevin Ortega. Para no perderse las acciones del conjunto dirigido por Eduardo Coudet, los espectadores deberán sintonizar los canales ESPN o DSports en la grilla televisiva. Si prefieren la vía online, el partido se verá en la app de streaming Disney+.