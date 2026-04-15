Sin Librefutboltv: cómo ver EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV

El duelo por la Copa Sudamericana comenzará a las 21:30 horas y contará con el arbitraje principal de Kevin Ortega. Aquellos que quieran alentar al conjunto argentino podrán hacerlo a través de la televisión sintonizando las señales directas de ESPN y DSports. Asimismo, quienes prefieran el formato digital, tendrán a disposición la plataforma de streaming Disney+.