Sin Librefutboltv: cómo ver EN VIVO River vs. Carabobo por Internet y TV
Evitá los cortes de Librefutboltv y conocé las opciones oficiales para ver el cruce entre River Plate y Carabobo por la ansiada Copa Sudamericana.
El River de Eduardo Coudet buscará una victoria clave como local ante Carabobo. Para disfrutar del partido con la mejor calidad y sin recurrir a sitios no oficiales como Librefutboltv, existen excelentes alternativas televisivas y digitales oficiales para seguir las acciones desde el mítico Estadio Monumental esta noche.
River vs. Carabono: alternativas seguras frente a Librefutboltv
IMPORTANTE: River vs. Carabobo, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El duelo por la Copa Sudamericana comenzará a las 21:30 horas y contará con el arbitraje principal de Kevin Ortega. Aquellos que quieran alentar al conjunto argentino podrán hacerlo a través de la televisión sintonizando las señales directas de ESPN y DSports. Asimismo, quienes prefieran el formato digital, tendrán a disposición la plataforma de streaming Disney+.
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