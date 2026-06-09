Qué canal transmite Selección Argentina vs. Islandia

El reemplazo de Balerdi: Tras la baja obligada de Leonardo Balerdi por lesión, el DT utilizará este compromiso para terminar de definir quién ocupará el casillero número 26 de la convocatoria, una decisión que se anunciará formalmente el miércoles.

Minutos para los que vuelven: Luego de haber preservado a las principales figuras en el compromiso anterior, Scaloni planea darle rodaje a futbolistas que arrastran distintas molestias físicas pero son piezas clave de la estructura, tales como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás González.

La Albiceleste llega a este último examen con el ánimo en alto tras vencer a Honduras por 2-0 en un ensayo donde el cuerpo técnico paró un once alternativo. En aquella oportunidad, los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone le dieron la victoria a la Argentina, permitiéndole a los habituales suplentes mostrarse y meterle presión al entrenador en el tramo final de la preparación mundialista.