Qué canal transmite Selección Argentina vs. Islandia
Hay por lo menos dos opciones para ver el partido de la Selección Argentina previo al Mundial 2026, mientras que son varias las alternativas en streaming.
Llegó el momento de la verdad para la Scaloneta en territorio norteamericano. Este martes, a partir de las 21:30 (hora de la Argentina), la Selección Argentina se enfrenta a su par de Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, con la mente puesta en el debut en el Mundial 2026.
Será el último partido de preparación antes del inicio de la cita mundialista y la última ventana de tiempo que tendrá el cuerpo técnico para evaluar el estado real del plantel.
El encuentro, que contará con la transmisión en vivo de TyC Sports, marcará el regreso a la acción de Lionel Messi y de la base titular que buscará llegar aceitada al debut oficial frente a Argelia.
Más allá de buscar un funcionamiento óptimo, el partido ante el conjunto europeo funciona como un banco de pruebas médico y estratégico para Lionel Scaloni:
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El reemplazo de Balerdi: Tras la baja obligada de Leonardo Balerdi por lesión, el DT utilizará este compromiso para terminar de definir quién ocupará el casillero número 26 de la convocatoria, una decisión que se anunciará formalmente el miércoles.
Minutos para los que vuelven: Luego de haber preservado a las principales figuras en el compromiso anterior, Scaloni planea darle rodaje a futbolistas que arrastran distintas molestias físicas pero son piezas clave de la estructura, tales como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás González.
La Albiceleste llega a este último examen con el ánimo en alto tras vencer a Honduras por 2-0 en un ensayo donde el cuerpo técnico paró un once alternativo. En aquella oportunidad, los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone le dieron la victoria a la Argentina, permitiéndole a los habituales suplentes mostrarse y meterle presión al entrenador en el tramo final de la preparación mundialista.
Quién transmite Selección Argentina vs. Islandia
La televisación estará a cargo de Telefe, TyC Sports y LPF Play. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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