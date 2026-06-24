Qué canal transmite en vivo Brasil vs. Escocia. 

Para el seleccionado europeo, este partido carga con un condimento emocional extra. Escocia volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, rompiendo una sequía que arrastraba desde Francia 1998. En aquella última experiencia, el equipo británico se despidió de forma prematura al finalizar último en su zona (con un empate y dos caídas), por lo que un triunfo ante el pentacampeón del mundo significaría hacer historia grande y quebrar su maleficio histórico en la fase de grupos.

Cómo ver en vivo Brasil vs. Escocia

La televisación estará a cargo de DSports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: