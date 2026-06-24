Qué canal transmite en vivo Brasil vs. Escocia
Se dividen las transmisiones en vivo del Mundial 2026 para la tercera fecha, como ocurre con Brasil vs. Escocia. Quién pasa el partido.
El Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega a su hora de la verdad. Este miércoles, desde las 19, Brasil y Escocia se ven las caras en el Miami Stadium de Florida en un choque directo por el pasaje a los 16avos de final.
Al tratarse del cierre de la fase de grupos, los partidos del mismo cuadro se disputarán de forma simultánea. Por este motivo, el encuentro de la "Verdeamarela" no será transmitido por la totalidad de las señales que habitualmente pasan los partidos del Mundial, quedando la pantalla de este compromiso reservada exclusivamente para DSports y Telefe.
Por un lado, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti lidera la zona tras empatar en el debut y golear 3 a 0 a Haití. Una victoria no solo le dará la clasificación, sino que le asegurará el primer puesto, dependiendo de la diferencia de gol frente a lo que ocurra entre Marruecos y Haití.
En tanto, los comandados por Steve Clarke vienen de sufrir un tropiezo al caer 1 a 0 ante Marruecos. Tienen la obligación de sumar: un triunfo los mete de cabeza en la próxima ronda, mientras que un empate o una derrota los obligará a sacar la calculadora para depender del otro juego y de la tabla de los mejores terceros.
Para el seleccionado europeo, este partido carga con un condimento emocional extra. Escocia volvió a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, rompiendo una sequía que arrastraba desde Francia 1998. En aquella última experiencia, el equipo británico se despidió de forma prematura al finalizar último en su zona (con un empate y dos caídas), por lo que un triunfo ante el pentacampeón del mundo significaría hacer historia grande y quebrar su maleficio histórico en la fase de grupos.
Cómo ver en vivo Brasil vs. Escocia
La televisación estará a cargo de DSports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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