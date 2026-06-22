Qué canal de TV pasa en vivo Selección Argentina vs. Austria
El segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 podrá seguirse en vivo por streaming pero también por TV.
La Selección Argentina buscar sellar la clasificación a 16vos de final este lunes 22 de junio cuando enfrente a Austria en Dallas, en el marco de la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, luego de un gran debut con goleada ante Argelia, en un partido histórico de Lionel Messi.
El encuentro se juega desde las 14 horas de la Argentina en Dallas Stadium, con arbitraje de Amin Mohamed y televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.
Una de las novedades de la cita mundialista es que los hinchas argentinos podrán elegir entre las diversas alternativas para ver el encuentro. En TV, el juego podrá verse en aire, en el canal Telefe; o por cable, en TyC Sports y DSports; mientras que en streaming las opciones son Disney+ y Paramount+.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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