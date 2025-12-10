El día que Boca visitó Chivilcoy y el antecedente del duelo de Copa Argentina ante Gimnasia
El Xeneize enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy en 32avos de la Copa Argentina 2026 y revive la única visita oficial del Xeneize a la ciudad, ocurrida en 1974.
La confirmación de que Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy en los 32avos de la Copa Argentina 2026 reactivó un recuerdo especial en la historia deportiva de la ciudad. Será la primera vez que ambos clubes se enfrenten de manera oficial, aunque existe un antecedente que quedó grabado en la memoria chivilcoyana: la visita del Xeneize el 22 de octubre de 1974.
Aquel martes quedó marcado no solo por la presencia de uno de los grandes del fútbol argentino, sino también porque coincidió con el 120° aniversario de la fundación de Chivilcoy. La jornada contó con la presencia del entonces gobernador bonaerense, Victorio Calabró, lo que elevó la relevancia del evento.
El día que Boca visitó Chivilcoy y el antecedente del duelo de Copa Argentina ante Gimnasia
El plantel de Boca arribó por la tarde para disputar un amistoso ante el Club Social y Deportivo Gimnasia y Esgrima. El partido se jugó desde las 16 en el estadio José María Paz, colmado por una multitud entusiasta que pudo ver en acción a un equipo que por entonces lideraba su sección del Torneo Nacional.
Los medios de la época destacaron que Boca viajó “de gala”, con un plantel repleto de nombres ilustres: el arquero internacional Rubén Sánchez; los defensores de selección Vicente Pernía y Roberto Rogel; el lateral Alberto Tarantini; y volantes como Jorge Benítez, Marcelo Trobbiani y Osvaldo Potente. En ataque, se lucían Alfredo Letanú, Carlos María García Cambón y Enzo Ferrero. Gimnasia reforzó su formación con Carlos Malespina y Juan José Serio, preparados para enfrentar a un rival de gran jerarquía.
Una goleada con nombres inolvidables
El encuentro, arbitrado por Roberto Barreiro, terminó con la victoria de Boca por 6-0. El marcador lo abrió Trobbiani en el primer tiempo, y en la segunda mitad el propio volante se convirtió en la figura del partido al completar un póker, con dos goles de penal. García Cambón sumó su tanto y un gol en contra de Milozzi redondeó la goleada.
Según recuerda archivoliterariochivilcoy, Boca —dirigido por Rogelio Domínguez— formó con Sánchez (luego Candia); Pernía, Nicolau, Rogel (Mouzo), Tarantini (Ovide); Trobbiani, Potente, Benítez (Novello); Letanú, García Cambón y Ferrero (Lacava Shell). Gimnasia alineó a Bontempo; Villalba, Milozzi, Rossi, Andorno; Lopardo, Pessot, Bruschi; Olguín, D’Amelio y Cardoso, con ingresos posteriores de Malespina y Serio.
Un capítulo único para Chivilcoy y un duelo inédito que se viene
La visita de Boca en 1974 quedó como un capítulo luminoso en el fútbol chivilcoyano: el único antecedente de la élite xeneize jugando ante un equipo local antes de la era de la Copa Argentina moderna. Ahora, más de 50 años después, el certamen federal reaviva la historia con un cruce oficial que promete volver a poner los ojos del país en Chivilcoy.
