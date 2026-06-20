Qué dice el primer parte médico de Fernando Gago: "Infarto agudo al miocardio"

"El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca" a través de la que retomará de manera paulatina la "actividad física", indicó la Clínica Alemana.

parte médico gago

Los indicios tras el partido entre Universidad de Chile y O’Higgins

La internación de urgencia de Fernando Gabo se produjo pocas horas después de la victoria por 2 a 0 de Universidad de Chile, que dirige, ante O’Higgins, en un encuentro correspondiente al torneo local.

Durante la conferencia de prensa posterior a ese partido, el ex Boca ya había dado muestras evidentes de algún inconveniente, según se aprecia en las imágenes tomadas por la televisión chilena, en las que se ve al técnico con signos de malestar en diferentes momentos.