Qué dice el primer parte médico de Fernando Gago: "Infarto agudo al miocardio"
La clínica privada donde se encuentra internado precisó que el técnico de Universidad de Chile precisó que el técnico sufrió "un infarto agudo al miocardio".
Como se sabe, Fernando Gago fue intervenido quirúrgicamente luego de sufrir problemas cardiovasculares que lo llevaron a ser internado de urgencia en la madrugada del viernes último y que comenzaron a manifestarse tras el partido entre la Universidad de Chile, que dirige, y O’Higgins, por la liga local.
Este sábado, la Clínica Alemana de Santiago de Chile, donde fue intervenido y sigue internado, hizo público el primer parte médico en el que se especifica que el director técnico sufrió un infarto agudo al miocardio.
"La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago ingresó en la madrugada" del 19 de junio a causa de "un infarto agudo al miocardio", precisó el centro médico privado de la capital trasandina.
Además se señala que el actual entrenador de la “U” fue sometido a una operación de urgencia a fin de "tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón".
Los cirujanos llevaron a cabo una "angioplastía con implante coronario de stent", cuyo resultado fue favorable porque "permitió reestablecer el flujo sanguíneo normal", encontrándose en estos momentos de “buen ánimo”.
"El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca" a través de la que retomará de manera paulatina la "actividad física", indicó la Clínica Alemana.
Los indicios tras el partido entre Universidad de Chile y O’Higgins
La internación de urgencia de Fernando Gabo se produjo pocas horas después de la victoria por 2 a 0 de Universidad de Chile, que dirige, ante O’Higgins, en un encuentro correspondiente al torneo local.
Durante la conferencia de prensa posterior a ese partido, el ex Boca ya había dado muestras evidentes de algún inconveniente, según se aprecia en las imágenes tomadas por la televisión chilena, en las que se ve al técnico con signos de malestar en diferentes momentos.
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