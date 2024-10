Qué dijo Marcelo Bielsa de las dichos de Luis Suárez que desataron la bronca en Uruguay

A pesar de mantenerse en puestos de clasificación para la próxima Copa del Mundo, la falta de victorias empieza a preocupar tanto a los hinchas como al equipo. En este contexto, la relación entre Bielsa y Suárez parece estar en el ojo del huracán.

Marcelo Bielsa habló de las declaraciones que estallaron el conflicto en Uruguay

Durante la rueda de prensa, Bielsa fue cuestionado sobre la tensión interna en la selección, específicamente sobre los comentarios de Luis Suárez, que habrían afectado al plantel.

El entrenador, sin evadir la situación, afirmó: "No ignoro la situación, pero si usted me dice que no lograron jugar bien por esos episodios, mi respuesta es ‘no’. Eso no influyó”.

Esta corta declaración sorprendió, ya que no es común en Bielsa, quien suele extenderse en sus respuestas. Tras estas palabras, los encargados de prensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dieron por finalizada la conferencia, lo que dejó una sensación de incomodidad entre los presentes.

La AUF respaldó a Marcelo Bielsa tras los dichos de Luis Suárez

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, también intervino en la polémica y manifestó su apoyo total al proceso liderado por Bielsa, restando importancia a los malos resultados: "Estamos terceros en la tabla, si empezamos con especulaciones de continuidad del DT estamos todos locos".

Además, Alonso afirmó que, a pesar de la actual "zona de turbulencia", confían plenamente en que el equipo logrará salir adelante bajo la dirección del técnico argentino.

En conclusión, aunque la Selección de Uruguay está lejos de su mejor momento, Bielsa cuenta con el respaldo de la dirigencia, y la situación parece más enfocada en los resultados que en los problemas internos.