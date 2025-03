"Que hable el fútbol": el tremendo video que subió Argentina luego de la goleada ante Brasil

Tras el partido, la cuenta oficial de la Selección Argentina en X publicó un video que resume a la perfección el espíritu del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Bajo el hashtag #QueHableElFútbol, el material recopila las mejores imágenes de la noche: los goles, las jugadas colectivas, la entrega de los jugadores y la euforia de una hinchada que vibró en Núñez.

Pero hay un detalle que no pasa desapercibido: el video no tiene sonido. Una decisión deliberada del community manager que refuerza un mensaje claro: este equipo habla dentro de la cancha, con fútbol, y no necesita palabras para demostrar su jerarquía.

seleccion argentina monumental.jpg

La publicación, que rápidamente se viralizó, llega como un golpe de efecto tras las provocaciones de la previa. Raphinha y otros futbolistas brasileños habían apuntado al momento que atraviesa Argentina, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, intentando calentar el ambiente.

Sin embargo, la Scaloneta respondió con lo que mejor sabe hacer: jugar de la mejor manera colectiva. El 4-1 no solo consolidó a Argentina en lo más alto de las Eliminatorias, sino que también silenció las críticas y reafirmó la identidad de un equipo que, desde el título mundial en Qatar 2022, no para de crecer.

El video sin audio, acompañado del #QueHableElFútbol, se convierte así en un símbolo de la filosofía de Scaloni y sus dirigidos: dejar que los resultados hablen por sí mismos. En un Monumental colmado, Argentina no solo goleó a su eterno rival, sino que le dio una lección de humildad y fútbol.

El tremendo video que subió Argentina luego de la goleada ante Brasil