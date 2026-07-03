Qué hay que saber sobre Cabo Verde, el rival al que nadie pudo vencer en la fase de grupos del Mundial
Integró el Grupo H junto con España, Uruguay y Arabia Saudita y consiguió tres empates que los depositaron en los 16avos de final. Ahora enfrenta a Argentina, en busca de una clasificación histórica. Los detalles en la nota.
En el Mundial 2026, Cabo Verde se convirtió en una de las sorpresas del torneo por su capacidad para competir de igual a igual contra rivales de peso. Si bien disputa la primera Copa del Mundo en su historia, llegó a los 16avos de final con una identidad clara y una sólida participación en el Grupo H, que compartió junto con España, Uruguay y Arabia Saudita.
El conjunto dirigido por Bubista construyó un equipo sólido y táctico, apoyado por su gran orden defensivo y la figura del arquero Vozinha. Ahora, el desafío es mayor: enfrenta esta tarde a la Selección Argentina de Lionel Scaloni, en un cruce donde la paciencia y la precisión serán claves para romper el planteo de un equipo que se hace fuerte sin la pelota.
Lo que se sabe de Cabo Verde
Para Cabo Verde, clasificar a este Mundial, que se disputa por primera vez en la historia en tres sedes, ya fue un hecho histórico, considerando que es un país con poco más de medio millón de habitantes.
El plantel está compuesto en su mayoría por futbolistas formados o directamente nacidos en Europa, ya que ninguno juega en la liga local.
Los “Tiburones Azules” dejaron de ser solo una sorpresa y pasaron a ser un rival complicado para cualquier selección, capaz de incomodar incluso a equipos con mayor jerarquía.
Por eso, aunque Argentina parte como favorita, el partido no se va a resolver solo por calidad individual. El punto clave será encontrar espacios ante un equipo que se defiende muy bien y que suele cerrar todos los caminos.
Desde fines de 2024 hasta ahora, Cabo Verde mostró que su principal fortaleza está en la defensa: es un equipo ordenado, difícil de romper y que casi no concede oportunidades claras.
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