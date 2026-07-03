Qué hay que saber sobre Cabo Verde, el rival al que nadie pudo vencer en la fase de grupos del Mundial

Por eso, aunque Argentina parte como favorita, el partido no se va a resolver solo por calidad individual. El punto clave será encontrar espacios ante un equipo que se defiende muy bien y que suele cerrar todos los caminos.

Desde fines de 2024 hasta ahora, Cabo Verde mostró que su principal fortaleza está en la defensa: es un equipo ordenado, difícil de romper y que casi no concede oportunidades claras.