¿Qué jugador es? El exfutbolista que luego de retirarse se dedica a un nuevo deporte
Bicampeón de América con Chile y villano de Argentina, este exjugador cambió los botines por la paleta de pádel. Los detalles en la nota.
Tras cerrar una carrera marcada por el éxito y los títulos, Jean Beausejour eligió un camino distinto lejos del fútbol, su primer gran amor que le abrió las puertas del mundo entero con tan solo un puñado de años. El exjugador encontró en el pádel un nuevo hobbie que le permite seguir en contacto con la actividad física.
Durante su carrera, el exjugador chileno se coronó bicampeón de América en 2015 y 2016, ganándole la final a la Argentina en ambas ocasiones. Además, también participó del Mundial 2010 y 2014, siendo pieza clave y leyenda indiscutible de "La Roja".
Jean Beausejour y su paso por el fútbol
Beausejour dio sus primeros pasos en 2002 con la camiseta de Universidad de Chile, cuando apenas tenía 17 años. Los pocos minutos en ese inicio lo llevó a recorrer distintos equipos del fútbol chileno hasta que llegó su primera experiencia internacional, con pasos por Servette, en Suiza.
Luego de una etapa corta en el fútbol europeo, volvió a Sudamérica y alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera en América de México. Ese rendimiento lo catapultó a la Copa del Mundo de 2010 y a la Premier League para defender los colores del Birmingham City.
Tras el Mundial de Brasil 2014 regresó a Chile para jugar en Colo-Colo y se convirtió en pilar esencial de "La Roja", levantando las Copas América de 2015 y 2016. Sus últimos años como profesional transcurrieron entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, antes de despedirse del fútbol en 2021.
Su vida después del retiro
Tras su retiro, Beausejour se volcó por completo al pádel, disciplina que practica junto a exintegrantes de la selección chilena como Matías Fernández y Gonzalo Jara. En paralelo, sigue ligado al fútbol desde los medios, donde analiza la actualidad y el rendimiento del combinado nacional y diferentes equipos del ámbito local.
