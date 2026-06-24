Quién es Ekaterina Ojeda, la joven que representó un peligro entre la China Suárez y Mauro Icardi
Tiene 25 años, asiste asiduamente al boliche Tequila y quedó inesperadamente en el centro de una trama sentimental que involucra a Icardi y la China Suárez.
Hasta hace apenas unos días, el nombre de Ekaterina Ojeda resultaba prácticamente desconocido para el gran público. Sin embargo, una serie de acontecimientos ocurridos durante una salida nocturna la ubicaron de manera repentina en el núcleo de una historia que hoy domina la agenda del espectáculo.
Quién es Ekaterina Ojeda, la joven que amenaza la relación entre Icardi y la China Suárez
La joven, de 25 años, desarrolla tareas vinculadas a promociones y relaciones públicas en Tequila, uno de los establecimientos nocturnos más frecuentados por figuras del ambiente artístico, empresarios y deportistas. Su actividad laboral la mantiene inmersa en el circuito social porteño, aunque hasta ahora había permanecido completamente alejada de la exposición mediática.
Según las distintas reconstrucciones del episodio, la situación se produjo durante una noche en la que coincidieron en el mismo espacio Mauro Icardi, la China Suárez, Ekaterina y varios integrantes de sus respectivos entornos. A partir de ese encuentro comenzaron a surgir relatos que describen una serie de gestos, conversaciones y acercamientos que habrían generado incomodidad dentro de la pareja.
Diversas versiones señalan que el delantero habría mostrado una atención particular hacia la joven, circunstancia que no habría pasado inadvertida para la actriz. Con el correr de las horas, el clima dentro del sector VIP se habría tornado cada vez más tenso, dando lugar a una situación que posteriormente fue reconstruida por distintos programas de espectáculos.
El episodio rápidamente adquirió una dimensión mediática considerable. Las redes sociales se poblaron de comentarios, hipótesis y análisis sobre lo ocurrido, mientras el nombre de Ekaterina comenzaba a multiplicarse en portales, ciclos televisivos y cuentas dedicadas a la farándula.
A diferencia de otras figuras que irrumpen en este tipo de historias, Ojeda mantiene un perfil digital relativamente reservado. Sus redes sociales muestran escenas cotidianas, viajes, encuentros sociales y momentos vinculados a la vida nocturna, pero sin la exposición permanente que caracteriza a muchas influencers o celebridades del ambiente.
La repercusión del caso volvió a colocar bajo la lupa a Mauro Icardi y a la China Suárez, una pareja que desde hace años convive con una intensa atención mediática. Cada episodio vinculado a sus vidas privadas suele adquirir una enorme resonancia, alimentando un interés que parece renovarse constantemente.
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