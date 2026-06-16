¿Qué pasó con Mariano Closs en el partido de la Selección Argentina vs. Argelia por Disney+?
Los usuarios coparon las redes sociales por la repentina asuencia de Mariano Closs en la transmisión del debut de la Selección Argentina ante Argelia.
El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia no estuvo exento de imprevistos, pero esta vez el foco no estuvo en el campo de juego, sino en la pantalla de transmisión. Cientos de usuarios en las redes sociales expresaron su desconcierto ante un inconveniente con los relatos de Mariano Closs en la plataforma digital Disney+.
El misterio de la voz de Mariano Closs en pleno partido
El encuentro comenzó tal como estaba anunciado, con la prestigiosa dupla integrada por Mariano Closs y Diego Latorre llevando adelante la transmisión oficial premium para los dispositivos móviles y Smart TV. Sin embargo, promediando el compromiso, el relato del reconocido periodista desapareció por completo de la señal, siendo reemplazado abruptamente por otra voz.
IMPORTANTE: El video del golazo de Lionel Messi ante Argelia relatado por Mariano Closs
La situación provocó una inmediata catarata de quejas en la red social X (anteriormente Twitter), donde los fanáticos manifestaron su indignación:
-
Desconcierto total: "Me sacaron a Closs en Disney", "Estaba Mariano Closs y ¿ahora hay otro?", y "¿Qué pasó que se cortó el relato?", fueron algunos de los comentarios más repetidos por los espectadores que sintonizaban la señal.
Memes y quejas: El apagón del relator estrella generó un fuerte descontento debido a que miles de usuarios habían contratado la plataforma exclusivamente para escucharlo a él, a pesar del delay característico del streaming frente a la televisión de aire tradicional.
El alivio de los hinchas tras el regreso de la dupla
Afortunadamente para los seguidores del fútbol, el inconveniente técnico —que aparentaba ser un problema en la conexión de los micrófonos desde el estadio de Kansas— logró solucionarse tras varios minutos de pura incertidumbre. "Al fin volvió Closs a Disney" y "Ahora sí, aguante Closs", celebraron aliviados los internautas cuando el relator retomó la conducción del partido junto a Latorre para el cierre del encuentro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario