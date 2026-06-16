¿Qué pasó con Mariano Closs en el partido de la Selección Argentina vs. Argelia por Disney+?

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia no estuvo exento de imprevistos, pero esta vez el foco no estuvo en el campo de juego, sino en la pantalla de transmisión. Cientos de usuarios en las redes sociales expresaron su desconcierto ante un inconveniente con los relatos de Mariano Closs en la plataforma digital Disney+.