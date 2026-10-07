Qué viene para la Selección Argentina después de Messi: amistosos, Eliminatorias y la Finalissima

Durante 2027 también habrá otras ventanas internacionales: del 7 al 15 de junio, del 20 de septiembre al 5 de octubre y del 8 al 16 de noviembre.

La planificación será fundamental para un equipo que tendrá que acostumbrarse a jugar sin su capitán y, al mismo tiempo, incorporar definitivamente a los jóvenes que comenzaron a sumar minutos durante los últimos partidos.

La Finalissima contra España sigue pendiente

Otro de los temas que deberá resolver es la Finalissima frente a España. El encuentro entre el campeón de América y el campeón de Europa quedó postergado debido a la situación internacional y todavía no tiene una fecha definitiva.

La intención es que el partido se dispute durante 2027. El duelo representaría una nueva oportunidad para la Albiceleste de competir por un trofeo, aunque esta vez con la particularidad de hacerlo durante el proceso posterior a la salida de Messi.

El calendario también deberá contemplar la preparación para la Copa América de 2028, cuya sede todavía no está definida. Estados Unidos aparece nuevamente como una alternativa, mientras que Ecuador también figura entre las posibilidades y Argentina podría volver a ser considerada para organizar el certamen.

¿Lionel Scaloni seguirá siendo el DT?

En medio de todas estas cuestiones, el futuro de Scaloni también aparece como uno de los temas centrales. El entrenador dejó una señal favorable a su continuidad después del triunfo ante Benín. "Si todo va bien voy a seguir siendo entrenador y va a estar su legado, que es lo más grande que va a dejar", afirmó el técnico.

El pujatense destacó además el aporte de los futbolistas jóvenes que aparecieron durante los últimos encuentros y valoró las nuevas variantes que encontró en el plantel: "Vinieron chicos nuevos que nos dieron frescura y cosas que no teníamos, como jugar por fuera. Eso es una buena alternativa y estamos contentos", explicó.

El entrenador también contó cuál fue uno de los objetivos de estos partidos: "Buscamos juntarnos, que se conozcan y se asocien". Sin embargo, cuando fue consultado puntualmente por la renovación de su contrato, mantuvo la cautela y aclaró: "Sobre mi renovación todavía no hay novedades".

El desafío de construir un equipo sin Messi

La principal tarea del campeón del mundo y bicampeón de América será encontrar una estructura capaz de competir sin el futbolista que durante tantos años fue el eje de la Selección: "La única manera de compensarlo es con un gran equipo. Tenemos grandes jugadores, pero no uno que pueda dar su salto. Creo que entre todos lo podemos suplantar", sostuvo.

El técnico también reconoció que el proceso no será sencillo: "Toca continuar sin él, va a ser duro. Ya lo dijo él: lo que se vivió no fue normal y los momentos duros pueden venir. Estamos capacitados", afirmó.