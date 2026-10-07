Qué viene para la Selección Argentina después de Messi: amistosos, Eliminatorias y la Finalissima
Tras la despedida del capitán frente a Benín, la Albiceleste comienza a transitar una nueva etapa. ¿Qué contempla el calendario para el seleccionado nacional?
La Selección Argentina cerró una era con la despedida de Lionel Messi frente a Benín en el estadio Monumental. El triunfo por 3-0 quedó acompañado por una jornada de homenajes y emociones que marcó el final de la presencia del capitán como futbolista en el país. Ahora comienza una etapa diferente para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
El cuerpo técnico deberá avanzar con el recambio generacional mientras la AFA espera definiciones sobre el calendario internacional y los próximos compromisos oficiales. La Albiceleste todavía tendrá actividad durante 2026. La próxima cita será la última fecha FIFA del año, prevista entre el 9 y el 17 de noviembre.
En principio, la Scaloneta analiza la posibilidad de viajar a Asia para disputar los amistosos que quedaron pendientes. Será una ventana particular porque marcará el primer compromiso del equipo argentino después de la despedida de Messi.
¿Cuándo volverá a jugar la Selección Argentina?
Después de la actividad de noviembre, volverá a reunirse en marzo de 2027. Allí comenzará un calendario que todavía tiene algunos puntos por definir.
La primera ventana FIFA del próximo año está programada entre el 22 y el 30 de marzo. Ese período podría contemplar nuevos amistosos o significar el comienzo de las Eliminatorias, dependiendo de la decisión que adopte la Conmebol respecto del formato y del calendario de clasificación.
Durante 2027 también habrá otras ventanas internacionales: del 7 al 15 de junio, del 20 de septiembre al 5 de octubre y del 8 al 16 de noviembre.
La planificación será fundamental para un equipo que tendrá que acostumbrarse a jugar sin su capitán y, al mismo tiempo, incorporar definitivamente a los jóvenes que comenzaron a sumar minutos durante los últimos partidos.
La Finalissima contra España sigue pendiente
Otro de los temas que deberá resolver es la Finalissima frente a España. El encuentro entre el campeón de América y el campeón de Europa quedó postergado debido a la situación internacional y todavía no tiene una fecha definitiva.
La intención es que el partido se dispute durante 2027. El duelo representaría una nueva oportunidad para la Albiceleste de competir por un trofeo, aunque esta vez con la particularidad de hacerlo durante el proceso posterior a la salida de Messi.
El calendario también deberá contemplar la preparación para la Copa América de 2028, cuya sede todavía no está definida. Estados Unidos aparece nuevamente como una alternativa, mientras que Ecuador también figura entre las posibilidades y Argentina podría volver a ser considerada para organizar el certamen.
¿Lionel Scaloni seguirá siendo el DT?
En medio de todas estas cuestiones, el futuro de Scaloni también aparece como uno de los temas centrales. El entrenador dejó una señal favorable a su continuidad después del triunfo ante Benín. "Si todo va bien voy a seguir siendo entrenador y va a estar su legado, que es lo más grande que va a dejar", afirmó el técnico.
El pujatense destacó además el aporte de los futbolistas jóvenes que aparecieron durante los últimos encuentros y valoró las nuevas variantes que encontró en el plantel: "Vinieron chicos nuevos que nos dieron frescura y cosas que no teníamos, como jugar por fuera. Eso es una buena alternativa y estamos contentos", explicó.
El entrenador también contó cuál fue uno de los objetivos de estos partidos: "Buscamos juntarnos, que se conozcan y se asocien". Sin embargo, cuando fue consultado puntualmente por la renovación de su contrato, mantuvo la cautela y aclaró: "Sobre mi renovación todavía no hay novedades".
El desafío de construir un equipo sin Messi
La principal tarea del campeón del mundo y bicampeón de América será encontrar una estructura capaz de competir sin el futbolista que durante tantos años fue el eje de la Selección: "La única manera de compensarlo es con un gran equipo. Tenemos grandes jugadores, pero no uno que pueda dar su salto. Creo que entre todos lo podemos suplantar", sostuvo.
El técnico también reconoció que el proceso no será sencillo: "Toca continuar sin él, va a ser duro. Ya lo dijo él: lo que se vivió no fue normal y los momentos duros pueden venir. Estamos capacitados", afirmó.
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