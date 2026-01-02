Nuevo video de la tragedia en un bar en Suiza: así intentaban apagar las llamas los jóvenes que estaban dentro
Con 14 cuerpos aún sin identificar, la catástrofe de Año Nuevo continúa golpeando a los suizos, que se encuentran en luto nacional tras lo ocurrido.
Luego de la tragedia que sacudió a Suiza, donde el bar Le Constellattion de la localidad de Crans-Montana se prendió fuego dejando un saldo de casi 50 muertos, comenzaron a circular de a poco los videos que tomaron aquellas personas que se salvaron de milagro de morir carbonizados.
Ahora, un nuevo clip se difundió en redes sociales, generando conmoción en los internautas: allí se puede ver a los jóvenes cuando advierten el fuego en el techo del lugar e intentan apagarlo con sus propias ropas, entre la algarabía de capturar el momento y de no entender qué estaba sucediendo realmente.
Las imágenes son desesperantes, dado que se puede apreciar perfectamente el inicio del desastre, que terminó con la vida de 47 personas, mientras que otras 80 -aproximadamente- se encuentra peleando por su vida en un hospital cercano al lugar.
Alarma en Francia: grave estado de un jugador del Metz tras el incendio en Suiza
La conmoción sacudió al fútbol francés y europeo en las primeras horas de 2026. Tahirys Dos Santos, defensor del FC Metz y una de las jóvenes promesas del club, resultó gravemente herido en el incendio que destruyó un bar en la localidad suiza de Crans-Montana. El episodio ocurrió durante los festejos de Año Nuevo y dejó un saldo estremecedor: decenas de víctimas fatales y más de un centenar de heridos, entre ellos el futbolista de apenas 19 años.
Según confirmó su representante, Christophe Hutteau, el jugador sufrió quemaduras en aproximadamente el 30% de su cuerpo, lo que obligó a un rápido traslado a un centro especializado en Alemania. Tras una primera atención en Suiza, Dos Santos fue derivado a Stuttgart, donde permanece internado bajo estrictos cuidados médicos. El club francés emitió un comunicado expresando su preocupación y acompañamiento tanto al futbolista como a su familia en este delicado momento.
El siniestro se produjo pasada la una y media de la madrugada, cuando el local nocturno se encontraba colmado de personas celebrando la llegada del nuevo año. Dos Santos estaba allí junto a su novia y un grupo de amigos, también futbolistas jóvenes, que aprovechaban unos días de descanso antes de regresar a Francia para retomar los entrenamientos. De acuerdo al relato de su entorno, el defensor tenía previsto volver al país galo al día siguiente, sin imaginar que su vida daría un giro dramático en cuestión de minutos.
