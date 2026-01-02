Nuevo video de la tragedia en un bar en Suiza: así intentaban apagar las llamas los jóvenes que estaban dentro

El siniestro se produjo pasada la una y media de la madrugada, cuando el local nocturno se encontraba colmado de personas celebrando la llegada del nuevo año. Dos Santos estaba allí junto a su novia y un grupo de amigos, también futbolistas jóvenes, que aprovechaban unos días de descanso antes de regresar a Francia para retomar los entrenamientos. De acuerdo al relato de su entorno, el defensor tenía previsto volver al país galo al día siguiente, sin imaginar que su vida daría un giro dramático en cuestión de minutos.

image