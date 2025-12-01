Quién es Guillermo Ibáñez, el hincha viral en 2009 y que hoy es vicepresidente de Gimnasia

image

Para muchos socios, la presencia de Ibáñez es un gesto de cercanía con la tribuna: un hincha que sintió el club desde siempre y que ahora tendrá responsabilidades ejecutivas dentro de una gestión que buscará dejar atrás años de turbulencias institucionales. Con Anacleto como presidente, nuevos dirigentes en áreas clave y la ilusión renovada, Gimnasia inicia una etapa cargada de expectativas. Y, como suele ocurrir en el Lobo, lo hace con la pasión como bandera.