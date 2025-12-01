Quién es Guillermo Ibáñez, el hincha viral en 2009 y que hoy es vicepresidente de Gimnasia
Guillermo Ezequiel Ibáñez, famoso por su reacción en la Promoción 2009, fue elegido vicepresidente de Gimnasia y volvió a viralizarse tras la histórica elección.
Gimnasia y Esgrima La Plata eligió nuevas autoridades este sábado en una jornada masiva en la que 7.749 socios y socias se acercaron a votar. La lista Usina Tripera, encabezada por Carlos Anacleto, arrasó con el 74,06% de los votos y marcó el inicio de un nuevo ciclo institucional para el club.
Entre los nombres que integran la nueva conducción hubo uno que explotó en redes sociales: Guillermo Ezequiel Ibáñez, ahora vicepresidente primero del Lobo, pero también protagonista involuntario de uno de los momentos más icónicos de la historia reciente del club.
El video del 2009 que volvió a aparecer y es viral en el mundo Gimnasia
Ibáñez es recordado como el hincha que, durante la Promoción 2009 frente a Atlético Rafaela, quedó al borde del desmayo tras el agónico gol de Franco Niell en el 3-0 del Bosque. Aquella reacción quedó registrada en televisión y se convirtió en un símbolo del sufrimiento y la pasión tripera a través de los años.
Con su nombre ahora dentro de la nueva comisión directiva, el clip volvió a multiplicarse en redes sociales, alimentado por miles de hinchas que celebraron que “el del video” llegue al club desde un rol dirigencial. Con este panorama, y teniendo en cuenta su locura por el Lobo, los fanáticos del equipo platense se ilusionan con que lleve adelante su labor de la mejor manera posible y con mucha responsabilidad.
Para muchos socios, la presencia de Ibáñez es un gesto de cercanía con la tribuna: un hincha que sintió el club desde siempre y que ahora tendrá responsabilidades ejecutivas dentro de una gestión que buscará dejar atrás años de turbulencias institucionales. Con Anacleto como presidente, nuevos dirigentes en áreas clave y la ilusión renovada, Gimnasia inicia una etapa cargada de expectativas. Y, como suele ocurrir en el Lobo, lo hace con la pasión como bandera.
