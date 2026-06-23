¿Quién es la abuela de 100 años fanática de Lionel Messi que es récord Guinness y sorprendió en el Mundial?

A finales de mayo, en un recital del cantante Brantley Gilbert en Bellville, Texas, fue levantada en una camilla por una multitud de unas 20.000 personas .

A la edad exacta de 99 años y 274 días, logró la marca de ser la persona de mayor edad en completar esta dinámica oficial.

Llegó hasta el frente del escenario, donde festejó luciendo una remera con el mensaje "Old’s Cool" y bailó frente a la audiencia.

¿Cuál es la historia detrás de su fama en las redes sociales?

La exposición pública de Kana no es una casualidad. En el inmenso mundo de internet, es popularmente conocida bajo el apodo de "Gangster Granny".

Toda la logística de sus aventuras, incluyendo el intento oficial del récord y sus apariciones públicas mundialistas, está a cargo de su nieto, Ross Smith. Se trata de un exitoso creador de contenido que acumula casi 25 millones de seguidores en TikTok y otros 4 millones en Instagram. Juntos, conforman una verdadera dupla viral dedicada a grabar videos humorísticos, donde ella suele coquetear con figuras de la WWE o mostrar carteles llamativos, demostrando una actitud sumamente relajada frente a la vida.

Según relató la propia abuela en una entrevista, esta etapa como estrella de internet resulta "muy surrealista", pero le produce una inmensa felicidad saber que los momentos compartidos con su nieto inspiran a otras personas a conectar con los adultos mayores, a ser amables y a reírse más.