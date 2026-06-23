¿Quién es la abuela de 100 años fanática de Lionel Messi que es récord Guinness y sorprendió en el Mundial?
La historia de Pauline Kana, abuela y ferviente fanática de Lionel Messi, captó la atención de todos en el reciente triunfo de la Selección Argentina.
La historia de Pauline Kana sigue dando la vuelta al mundo. La mujer, originaria de Ohio en Estados Unidos, cumplirá 100 años el próximo 1 de agosto. Sin embargo, ya comenzó a celebrar su centenario de una manera muy especial al asistir al estadio en Dallas para ver a Lionel Messi en la Selección Argentina frente a Austria.
¿Cómo fue la aparición de la fanática para ver a Lionel Messi?
Durante la transmisión del partido donde el astro argentino se consagró como el máximo goleador histórico de los mundiales, las cámaras de televisión enfocaron a la mujer sosteniendo un cartel que decía "Fan de Messi de 100 años". Rápidamente, su imagen volvió a tomar relevancia internacional.
No obstante, esta no es la primera vez que la carismática abuela cruza su camino con el capitán argentino. Anteriormente, los protagonistas vivieron el siguiente momento:
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Kana asistió a la entrada en calor de un partido del Inter Miami, el club del número "10", durante el Mundial de Clubes celebrado el año pasado en Estados Unidos.
Llevó un atrevido cartel con la frase: "Messi, ¿Querés casarte conmigo?".
El futbolista rosarino notó su presencia, la saludó a la distancia y le dedicó una amistosa sonrisa.
¿Qué increíble récord Guinness rompió meses atrás?
Además de su pasión por el fútbol, Pauline Kana entró en la historia grande al batir un curioso récord Guinness de "crowd surfing", que consiste en ser transportada en alto sobre las manos del público.
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A finales de mayo, en un recital del cantante Brantley Gilbert en Bellville, Texas, fue levantada en una camilla por una multitud de unas 20.000 personas.
A la edad exacta de 99 años y 274 días, logró la marca de ser la persona de mayor edad en completar esta dinámica oficial.
Llegó hasta el frente del escenario, donde festejó luciendo una remera con el mensaje "Old’s Cool" y bailó frente a la audiencia.
¿Cuál es la historia detrás de su fama en las redes sociales?
La exposición pública de Kana no es una casualidad. En el inmenso mundo de internet, es popularmente conocida bajo el apodo de "Gangster Granny".
Toda la logística de sus aventuras, incluyendo el intento oficial del récord y sus apariciones públicas mundialistas, está a cargo de su nieto, Ross Smith. Se trata de un exitoso creador de contenido que acumula casi 25 millones de seguidores en TikTok y otros 4 millones en Instagram. Juntos, conforman una verdadera dupla viral dedicada a grabar videos humorísticos, donde ella suele coquetear con figuras de la WWE o mostrar carteles llamativos, demostrando una actitud sumamente relajada frente a la vida.
Según relató la propia abuela en una entrevista, esta etapa como estrella de internet resulta "muy surrealista", pero le produce una inmensa felicidad saber que los momentos compartidos con su nieto inspiran a otras personas a conectar con los adultos mayores, a ser amables y a reírse más.
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