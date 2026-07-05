Polémica en Brasil: Ancelotti explicó por qué Vinícius no pateó el penal ante Noruega
Tras la derrota por 2-1 en los octavos de final, el entrenador italiano reveló el criterio que utilizó para elegir al ejecutante desde los doce pasos.
La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 dejó múltiples interrogantes, pero hubo uno que dominó el debate apenas terminó el encuentro frente a Noruega. Con apenas diez minutos de juego, la Verdeamarela tuvo la posibilidad de abrir el marcador desde el punto del penal, aunque Bruno Guimarães desperdició la oportunidad al encontrarse con una gran respuesta del arquero Ørjan Nyland.
La decisión llamó la atención porque Vinícius Júnior, una de las grandes figuras del equipo y autor de cuatro goles en el torneo, le cedió la ejecución al mediocampista del Newcastle, que apenas había pateado tres penales a lo largo de su carrera. Tras la derrota por 2-1, la elección del encargado de ejecutar se convirtió en uno de los temas centrales de la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti.
La explicación de Ancelotti
Lejos de hablar de una decisión tomada sobre la marcha, el entrenador italiano explicó que la elección respondía a un análisis realizado durante meses por su cuerpo técnico. “Hicimos un relevamiento durante un año. El mejor ejecutor de la selección era Neymar, después Igor Thiago, luego Raphinha y después Bruno Guimarães. Elegimos a Bruno porque pensamos que era el mejor lanzador que estaba en el campo”, argumentó Carletto.
De esa manera, Ancelotti dejó en claro que Guimarães era el cuarto especialista en penales del plantel, pero el primero disponible entre los futbolistas que estaban en cancha en ese momento. La lógica se mantuvo en el complemento, cuando Neymar ingresó desde el banco de suplentes y asumió inmediatamente la ejecución del penal con el que Brasil descontó sobre el final del encuentro.
Más allá de la polémica por el penal fallado, el técnico italiano también hizo un balance de la participación de su equipo en la Copa del Mundo. Aunque reconoció el dolor por la eliminación, evitó cargar contra sus futbolistas y sostuvo: “Creo que todos estamos extremadamente tristes porque pienso que el equipo, aunque no fue extraordinario, hizo un buen Mundial. También creo que merecimos la victoria en el partido de hoy“.
Por último, Ancelotti envió un mensaje de optimismo pensando en el futuro del seleccionado brasileño, con el que renovó recientemente su contrato hasta 2030. “Cuando vives un momento como este, debes ver esta derrota como el comienzo de una nueva aventura y un nuevo período. Esta derrota no es un final, sino el comienzo de un nuevo ciclo“, concluyó el entrenador, decidido a transformar el golpe de la eliminación en el punto de partida de una nueva etapa para la Verdeamarela.
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