Polémica en Brasil: Ancelotti explicó por qué Vinícius no pateó el penal ante Noruega

Por último, Ancelotti envió un mensaje de optimismo pensando en el futuro del seleccionado brasileño, con el que renovó recientemente su contrato hasta 2030. “Cuando vives un momento como este, debes ver esta derrota como el comienzo de una nueva aventura y un nuevo período. Esta derrota no es un final, sino el comienzo de un nuevo ciclo“, concluyó el entrenador, decidido a transformar el golpe de la eliminación en el punto de partida de una nueva etapa para la Verdeamarela.