Quién es Tomás Palacios, la gran sorpresa de la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala
Tomás Palacios, defensor de Estudiantes, fue convocado por Scaloni y es una de las sorpresas en la lista ante Guatemala.
Tomás Palacios fue una de las grandes sorpresas en la lista de la Selección argentina para enfrentar a Guatemala. El defensor de Estudiantes de La Plata se ganó la convocatoria de Lionel Scaloni tras su buen presente y empieza a meterse en el radar de cara al Mundial 2026.
La convocatoria para la fecha FIFA de marzo dejó varios nombres llamativos, pero uno de los que más sorprendió fue el de Palacios. Con apenas 22 años, el defensor se metió en la lista del entrenador y se ilusiona con estar en la próxima copa del mundo.
El zaguero atraviesa un gran presente en el Pincha, donde logró consolidarse como una pieza importante del equipo. Su rendimiento fue clave para captar la atención del cuerpo técnico de la Albiceleste, que lo incluyó en una nómina con varias caras nuevas.
Nacido en General Pico, La Pampa, Palacios inició su carrera profesional en Talleres de Córdoba, donde debutó en 2020. Luego sumó experiencia a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, continuando su crecimiento en el fútbol argentino.
A mediados de 2024 dio un salto importante en su carrera al ser transferido al Inter de Milán por 6 millones de euros. Tras un breve paso a préstamo por Monza, regresó al país en enero de este año para sumarse a Estudiantes. En su presentación en el Pincha, el defensor expresó: “Espero que tengamos un gran año juntos”, dejando en claro sus expectativas en esta nueva etapa.
Palacios se destaca por su buen manejo de pelota y su fortaleza en el juego aéreo, una cualidad potenciada por su imponente físico. Con 1,96 metros de altura, es el jugador más alto de la Liga Profesional.
Su perfil encaja en la búsqueda de variantes que lleva adelante Scaloni en la defensa, en un contexto de recambio y competencia interna. La convocatoria representa un paso importante en su carrera y una oportunidad para empezar a ganarse un lugar en la consideración del entrenador. De esta manera, el defensor pampeano se suma a la lista de jóvenes que buscan consolidarse en la Selección Argentina, en la antesala de la definición del plantel que disputará el Mundial 2026.
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