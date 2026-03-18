Quién es Tomás Palacios, la gran sorpresa de la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala

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Palacios se destaca por su buen manejo de pelota y su fortaleza en el juego aéreo, una cualidad potenciada por su imponente físico. Con 1,96 metros de altura, es el jugador más alto de la Liga Profesional.

Su perfil encaja en la búsqueda de variantes que lleva adelante Scaloni en la defensa, en un contexto de recambio y competencia interna. La convocatoria representa un paso importante en su carrera y una oportunidad para empezar a ganarse un lugar en la consideración del entrenador. De esta manera, el defensor pampeano se suma a la lista de jóvenes que buscan consolidarse en la Selección Argentina, en la antesala de la definición del plantel que disputará el Mundial 2026.