Quién es Yoane Wissa, el héroe de Congo: de casi perder un ojo al histórico gol a Portugal
El delantero nacido en Francia anotó de cabeza el empate parcial en la última jugada del primer tiempo ante los lusos.
El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México 2026 ya entregó otra de sus primeras grandes sorpresas. En el cruce por el Grupo K, la República Democrática del Congo plantó bandera ante la poderosa Portugal y desató un verdadero impacto con el gol de Yoane Wissa para igualar transitoriamente las acciones.
El gran protagonista de la hazaña fue Wissa, quien en la última acción de la etapa inicial se anticipó a todos tras un tiro de esquina y, con un testazo implacable, mandó la pelota al fondo de la red para firmar el empate parcial.
Sin embargo, para entender la magnitud de este grito mundialista, hay que retroceder cinco años atrás, a una noche en la que el fútbol pasó a un tercer plano y Wissa debió jugar el partido más difícil de su vida.
La historia de Yoane Wissa, el héroe de Congo ante Portugal: el ataque macabro que casi termina con su vida
El 2 de julio de 2021, la carrera y la vida de Yoane Wissa estuvieron a punto de destruirse de forma definitiva. Mientras negociaba un millonario pase al Brentford de Inglaterra, una mujer se presentó en su casa de Francia haciéndose pasar por una admiradora para pedirle fotos y saludos.
Horas más tarde, la misma mujer regresó, irrumpió por la fuerza en la vivienda y le arrojó un líquido corrosivo directamente en el rostro, ocasionándole severas quemaduras y lesiones oculares graves. Además, en medio del violento episodio, la agresora intentó secuestrar a la hija recién nacida del futbolista, algo que Wissa logró impedir a pesar del ataque.
El delantero fue trasladado de urgencia a un hospital y tuvo que someterse a complejas intervenciones quirúrgicas. Aunque el daño psicológico fue devastador, el atacante logró un milagro médico: conservó la visión y comenzó una recuperación que parecía imposible para el deporte de alto rendimiento.
El camino al éxito: Francia y la explosión en la Premier League
Aunque hoy defiende la camiseta del seleccionado congoleño, Wissa nació en territorio francés y allí forjó su camino futbolístico:
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Inicios: Debutó como profesional en 2015 en el Châteauroux y sumó experiencia en clubes como Angers, Laval y Ajaccio.
Consolidación: Su punto de inflexión se dio en 2017 al fichar por el Lorient. Allí explotó todo su potencial: disputó 128 partidos, marcó 37 goles y entregó 16 asistencias.
La apuesta del Brentford: Pese al brutal ataque con ácido sufrido en 2021, la dirigencia de las Bees inglesas confió en él, mantuvo la oferta de 10 millones de euros y lo sumó a sus filas tras recibir el alta médica.
La apuesta de la institución británica pagó con creces. Wissa brilló durante cuatro temporadas en la exigente Premier League, convirtiéndose en una de las figuras del equipo y llamando la atención de los gigantes de la liga. Tanto es así que, en septiembre de 2025, el Newcastle desembolsó la impactante cifra de 55 millones de euros para quedarse con sus servicios, firmando una de las ventas más caras de la historia del Brentford.
El símbolo de un país
Wissa llegó al Mundial 2026 consagrado como la principal referencia de ataque de la República Democrática del Congo. El sorteo les deparó una zona sumamente compleja en el Grupo K, compartiendo competencia frente a Portugal, Colombia y Uzbekistán.
El implacable frentazo que le dio la igualdad ante el combinado liderado por Cristiano Ronaldo es solo un reflejo de lo que Yoane Wissa viene haciendo desde aquella trágica noche de 2021: levantarse ante la adversidad, romper los pronósticos y demostrar que no existen imposibles.
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