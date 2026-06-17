Horas más tarde, la misma mujer regresó, irrumpió por la fuerza en la vivienda y le arrojó un líquido corrosivo directamente en el rostro, ocasionándole severas quemaduras y lesiones oculares graves. Además, en medio del violento episodio, la agresora intentó secuestrar a la hija recién nacida del futbolista, algo que Wissa logró impedir a pesar del ataque.

wissa Quién es Yoane Wissa, el héroe de Congo: de casi perder un ojo al histórico gol a Portugal

El delantero fue trasladado de urgencia a un hospital y tuvo que someterse a complejas intervenciones quirúrgicas. Aunque el daño psicológico fue devastador, el atacante logró un milagro médico: conservó la visión y comenzó una recuperación que parecía imposible para el deporte de alto rendimiento.

El camino al éxito: Francia y la explosión en la Premier League

Aunque hoy defiende la camiseta del seleccionado congoleño, Wissa nació en territorio francés y allí forjó su camino futbolístico:

Inicios: Debutó como profesional en 2015 en el Châteauroux y sumó experiencia en clubes como Angers, Laval y Ajaccio.

Consolidación: Su punto de inflexión se dio en 2017 al fichar por el Lorient. Allí explotó todo su potencial: disputó 128 partidos, marcó 37 goles y entregó 16 asistencias.

La apuesta del Brentford: Pese al brutal ataque con ácido sufrido en 2021, la dirigencia de las Bees inglesas confió en él, mantuvo la oferta de 10 millones de euros y lo sumó a sus filas tras recibir el alta médica.

La apuesta de la institución británica pagó con creces. Wissa brilló durante cuatro temporadas en la exigente Premier League, convirtiéndose en una de las figuras del equipo y llamando la atención de los gigantes de la liga. Tanto es así que, en septiembre de 2025, el Newcastle desembolsó la impactante cifra de 55 millones de euros para quedarse con sus servicios, firmando una de las ventas más caras de la historia del Brentford.

El símbolo de un país

Wissa llegó al Mundial 2026 consagrado como la principal referencia de ataque de la República Democrática del Congo. El sorteo les deparó una zona sumamente compleja en el Grupo K, compartiendo competencia frente a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

El implacable frentazo que le dio la igualdad ante el combinado liderado por Cristiano Ronaldo es solo un reflejo de lo que Yoane Wissa viene haciendo desde aquella trágica noche de 2021: levantarse ante la adversidad, romper los pronósticos y demostrar que no existen imposibles.