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Quién relata a la Selección Argentina vs. Austria en cada canal de TV y streaming

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Como en el debut, los hinchas argentinos pueden elegir entre varias opciones en TV y streaming para ver los partidos de la Selección Argentina.

Dónde ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 en vivo.

Dónde ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 en vivo.

Tras el debut con goleada ante Argelia, la Selección Argentina buscará sellar la clasificación a 16vos de final este lunes cuando enfrente a Austria en Dallas, en el marco de la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El encuentro se juega desde las 14 horas de la Argentina en Dallas Stadium, con arbitraje de Amin Mohamed y televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.

La multiplicidad de opciones para ver el encuentro también deriva en que los hinchas argentinos puedan elegir entre los diferentes equipos periodísticos.

TV streaming mundial 2026
Qui&eacute;n relata a la Selecci&oacute;n Argentina vs. Austria en cada canal de TV y streaming

Quién relata a la Selección Argentina vs. Austria en cada canal de TV y streaming

Una por una, las duplas que relatarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Telefe: la pantalla de aire

El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.

  • Relatos: Pablo Giralt

  • Comentarios: Juan Pablo Varsky

  • Campo de juego: Sofía Martínez

TyC Sports: el clásico del cable

La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.

  • Relatos: Hernán Feler

  • Comentarios: Ariel Senosiain

  • Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul

DSports: mística mundialista y el regreso de una leyenda

La señal exclusiva de DirecTV presentará una de las grandes particularidades de este Mundial, sumando experiencia bajo los tres palos y el regreso a la Copa del Mundo del máximo referente de la prensa gráfica y televisiva del país.

  • Relatos: Gustavo Kuffner

  • Comentarios: Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez

Disney+: el desembarco en el streaming

La plataforma digital presentará una oferta dual para sus suscriptores, poniendo en pantalla a dos de las duplas más emblemáticas y exitosas de las transmisiones de copas internacionales de las últimas décadas.

  • Opción 1: Mariano Closs y Diego Latorre

  • Opción 2: Sebastián Vignolo y Gustavo López

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