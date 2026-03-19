Quiénes son los jugadores de la Selección Argentina que jugarán su último Mundial en 2026
Más allá de que atraviesan grandes niveles individuales, por cuestiones de edad dos futbolistas disputarán su última Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
Lionel Messi y Nicolás Otamendi aparecen como los principales argentinos que podrían disputar su último Mundial en 2026. Por edad y recorrido, ambos llegarían al torneo en Estados Unidos, México y Canadá atravesando el tramo final de sus carreras, en una lista que incluye otros nombres de la Selección Argentina que tendrá la complicada misión de defender el título.
El Mundial 2026 ya empieza a asomar en el horizonte y, junto con la expectativa por una nueva participación de la Albiceleste en esta competencia, también surge una pregunta inevitable: qué jugadores podrían despedirse definitivamente de la máxima cita del fútbol después de tanto tiempo.
En ese escenario, Lionel Messi aparece como el caso más emblemático. El capitán cumplirá 39 años durante la competencia y, aunque su vigencia sigue siendo notable, todo indica que podría tratarse de su última Copa del Mundo. Luego de haber alcanzado la gloria en Qatar 2022, buscará extender su legado en el certamen más importante e intentar despedirse de la mejor manera y habiendo ganado absolutamente todo.
Nicolás Otamendi es otro de los nombres que, por una cuestión estrictamente etaria, también llegaría al límite. El defensor tiene 38 años y, pese a su experiencia y liderazgo dentro de un plantel plagado de figuras, afrontaría su despedida mundialista aunque todavía le quede algunos tramos de su carrera.
Otros argentinos que podrían despedirse en el Mundial 2026
Más allá de los casos de Messi y Otamendi, hay otros futbolistas que podrían transitar su última Copa del Mundo en Norteamérica. Ángel Di María, que ya dejó la Selección tras la consagración en Qatar, podría haber formado parte de este grupo por edad, lo que marca el recambio generacional en marcha. Sin embargo, el futbolista de Rosario Central se despidió de la Albiceleste luego de la Copa América 2024 y, pese al gran nivel que viene demostrando, no estará en este Copa del Mundo.
En esa misma línea, jugadores como Franco Armani también aparecen en el radar. El arquero, que fue parte del plantel campeón en 2022 pero ya no forma parte de las habituales convocatorias A su vez, otros futbolistas que hoy integran la base del equipo, pero que superarán los 34 o 35 años para 2026, podrían evaluar su continuidad dependiendo de su rendimiento y estado físico. En esos casos, la decisión no será únicamente una cuestión de edad, sino también de nivel y protagonismo dentro del ciclo.
Con una nueva generación que empuja desde atrás, el Mundial 2026 podría marcar el cierre de una era dorada para la Selección Argentina. Mientras tanto, los históricos buscarán llegar en plenitud para tener una última oportunidad de dejar su huella en la máxima competencia del fútbol mundial.
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