Quiénes son los jugadores de la Selección Argentina que jugarán su último Mundial en 2026

En esa misma línea, jugadores como Franco Armani también aparecen en el radar. El arquero, que fue parte del plantel campeón en 2022 pero ya no forma parte de las habituales convocatorias A su vez, otros futbolistas que hoy integran la base del equipo, pero que superarán los 34 o 35 años para 2026, podrían evaluar su continuidad dependiendo de su rendimiento y estado físico. En esos casos, la decisión no será únicamente una cuestión de edad, sino también de nivel y protagonismo dentro del ciclo.

Con una nueva generación que empuja desde atrás, el Mundial 2026 podría marcar el cierre de una era dorada para la Selección Argentina. Mientras tanto, los históricos buscarán llegar en plenitud para tener una última oportunidad de dejar su huella en la máxima competencia del fútbol mundial.