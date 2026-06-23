Lionel Scaloni prepara cambios en la Selección Argentina: el plan para enfrentar a Jordania

Scaloni rotará ante Jordania en el Mundial 2026: varios jugadores descansarán

Uno de los nombres que seguramente no estará desde el arranque es Cristian "Cuti" Romero. El defensor dejó el campo de juego frente a Austria con molestias en la rodilla derecha, una zona sensible debido a que había sufrido un esguince antes del comienzo del torneo. Aunque no trascendió una lesión de gravedad, todo indica que será preservado para evitar riesgos innecesarios de cara a los cruces decisivos.

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También existen otros futbolistas que serán observados de cerca durante los próximos entrenamientos. Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes comenzaron la competencia recuperándose de problemas físicos, ya sumaron minutos en el segundo partido y podrían tener una participación más importante ante Jordania para continuar ganando ritmo de competencia.

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A la vez, el cuerpo técnico evaluará la situación de piezas clave como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez, tres jugadores que acumularon una gran carga de minutos durante las primeras dos jornadas.

Otro de los focos de atención estará puesto sobre Lionel Messi. El capitán atraviesa un inicio de Mundial extraordinario, con cinco goles en apenas dos partidos. Gracias a sus actuaciones, el rosarino se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo al alcanzar las 18 conquistas y dejar atrás el récord que pertenecía a Miroslav Klose.

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Con semejante presente, muchos hinchas esperan verlo nuevamente en acción para que continúe ampliando una marca que ya forma parte de la historia grande del fútbol. Sin embargo, la decisión final dependerá de Scaloni, que deberá equilibrar el deseo de seguir viendo brillar a su figura con la necesidad de preservarlo para los encuentros de eliminación directa.