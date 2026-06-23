Lionel Scaloni prepara cambios en la Selección Argentina: el plan para enfrentar a Jordania
Con el primer puesto asegurado y la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya garantizada, el entrenador albiceleste planea administrar cargas.
La Selección Argentina llega a la última fecha de la fase de grupos con un panorama inmejorable. Después de las victorias frente a Argelia y Austria, sumadas a la derrota de Jordania ante el conjunto africano, el equipo de Lionel Scaloni se aseguró de manera anticipada el liderazgo del Grupo J y el pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Esta situación le permitirá afrontar el próximo compromiso con mayor tranquilidad y, sobre todo, con la posibilidad de dosificar esfuerzos pensando en las instancias decisivas. El encuentro frente a los jordanos, programado para el sábado en Dallas, aparece como una oportunidad ideal para que el cuerpo técnico realice modificaciones en la formación titular.
Así lo dejó entrever el propio Scaloni luego de la victoria ante Austria, cuando reconoció que varios futbolistas podrían tener su oportunidad en el cierre de la fase inicial. "La clasificación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que juegen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos", explicó el entrenador en conferencia de prensa.
Sus palabras reflejaron una intención clara: aprovechar el contexto favorable para ampliar la rotación del plantel y llegar con la mayor cantidad de jugadores en ritmo competitivo a la etapa eliminatoria.
Scaloni rotará ante Jordania en el Mundial 2026: varios jugadores descansarán
Uno de los nombres que seguramente no estará desde el arranque es Cristian "Cuti" Romero. El defensor dejó el campo de juego frente a Austria con molestias en la rodilla derecha, una zona sensible debido a que había sufrido un esguince antes del comienzo del torneo. Aunque no trascendió una lesión de gravedad, todo indica que será preservado para evitar riesgos innecesarios de cara a los cruces decisivos.
También existen otros futbolistas que serán observados de cerca durante los próximos entrenamientos. Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes comenzaron la competencia recuperándose de problemas físicos, ya sumaron minutos en el segundo partido y podrían tener una participación más importante ante Jordania para continuar ganando ritmo de competencia.
A la vez, el cuerpo técnico evaluará la situación de piezas clave como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez, tres jugadores que acumularon una gran carga de minutos durante las primeras dos jornadas.
Otro de los focos de atención estará puesto sobre Lionel Messi. El capitán atraviesa un inicio de Mundial extraordinario, con cinco goles en apenas dos partidos. Gracias a sus actuaciones, el rosarino se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo al alcanzar las 18 conquistas y dejar atrás el récord que pertenecía a Miroslav Klose.
Con semejante presente, muchos hinchas esperan verlo nuevamente en acción para que continúe ampliando una marca que ya forma parte de la historia grande del fútbol. Sin embargo, la decisión final dependerá de Scaloni, que deberá equilibrar el deseo de seguir viendo brillar a su figura con la necesidad de preservarlo para los encuentros de eliminación directa.
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