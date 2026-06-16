Quiénes son los jugadores de River que están en el Mundial 2026 y no serán tenidos en cuenta

Por otra parte, Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco viajarán a España debido a que mantienen negociaciones avanzadas para continuar sus carreras en otras instituciones. En tanto, Andrés Herrera finalizará su préstamo en Columbus Crew el próximo 30 de junio y actualmente mantiene conversaciones para concretar una transferencia definitiva al conjunto estadounidense.

De esta manera, los jugadores de River que volverán del Mundial 2026 y no formarán parte de los planes inmediatos de Coudet son principalmente Kevin Castaño, además de los futbolistas ya marginados por la conducción técnica, en el marco de una renovación que promete modificar de manera significativa la composición del plantel para la segunda parte de la temporada.