Quiénes son los jugadores de River que están en el Mundial 2026 y no serán tenidos en cuenta
River confirmó una profunda renovación del plantel y varios futbolistas que regresen del Mundial 2026 no serán considerados por Eduardo Coudet.
El plantel de River volverá este miércoles a los entrenamientos luego del receso y el sábado viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada. Sin embargo, varios jugadores ya saben que no forman parte de los planes de Eduardo "Chacho" Coudet.
A través de un comunicado oficial, el club informó que Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no serán tenidos en cuenta para el próximo semestre. La decisión forma parte de una profunda reestructuración impulsada por la dirigencia tras los malos resultados de los últimos meses, que incluyeron la salida de Marcelo Gallardo y la derrota en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.
Quiénes son los jugadores que no serán tenidos en cuenta en River luego del Mundial 2026
Además de los nombres ya confirmados, River aclaró que Kevin Castaño se reincorporará al club una vez que finalice la participación de su selección en el Mundial 2026 y trabajará junto al grupo de futbolistas que deberá definir su futuro. La misma situación podría darse con Matías Galarza Fonda, aunque en su caso dependerá de que finalmente no se ejecute la opción de compra prevista por su actual club.
Por otra parte, Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco viajarán a España debido a que mantienen negociaciones avanzadas para continuar sus carreras en otras instituciones. En tanto, Andrés Herrera finalizará su préstamo en Columbus Crew el próximo 30 de junio y actualmente mantiene conversaciones para concretar una transferencia definitiva al conjunto estadounidense.
De esta manera, los jugadores de River que volverán del Mundial 2026 y no formarán parte de los planes inmediatos de Coudet son principalmente Kevin Castaño, además de los futbolistas ya marginados por la conducción técnica, en el marco de una renovación que promete modificar de manera significativa la composición del plantel para la segunda parte de la temporada.
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