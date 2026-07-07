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Quiénes son los relatores de Selección Argentina vs. Egipto, según cada canal de TV y streaming

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La Selección Argentina juega por los octavos de final Mundial 2026, y son variadas las duplas periodísticas que pueden elegir los hinchas.

Quiénes son los relatores de Selección Argentina vs. Egipto

Quiénes son los relatores de Selección Argentina vs. Egipto

Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, y con el objetivo de continuar en la defensa de la corona, la Selección Argentina enfrenta este martes a Egipto en el marco del choque de octavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El partido se juega desde las 13 horas de la Argentina en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con arbitraje del francés François Letexier y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor de Colombia vs. Suiza, que juegan más tarde.

La multiplicidad de opciones para ver el encuentro también deriva en que los hinchas argentinos puedan elegir entre los diferentes equipos periodísticos, con sus respectivos relatores.

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Quiénes son los relatores de Selección Argentina vs. Egipto, según cada canal de TV y streaming

Una por una, las duplas que relatarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Telefe: la pantalla de aire

El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.

  • Relatos: Pablo Giralt

  • Comentarios: Juan Pablo Varsky

  • Campo de juego: Sofía Martínez

TyC Sports: el clásico del cable

La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.

  • Relatos: Hernán Feler

  • Comentarios: Ariel Senosiain

  • Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul

DSports: mística mundialista y el regreso de una leyenda

La señal exclusiva de DirecTV presentará una de las grandes particularidades de este Mundial, sumando experiencia bajo los tres palos y el regreso a la Copa del Mundo del máximo referente de la prensa gráfica y televisiva del país.

  • Relatos: Gustavo Kuffner

  • Comentarios: Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez

Disney+: el desembarco en el streaming

La plataforma digital presentará una oferta dual para sus suscriptores, poniendo en pantalla a dos de las duplas más emblemáticas y exitosas de las transmisiones de copas internacionales de las últimas décadas.

  • Opción 1: Mariano Closs y Diego Latorre

  • Opción 2: Sebastián Vignolo y Gustavo López

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