Quiénes son los responsables de los carteles contra Marcos Rojo antes de Racing vs. Flamengo

El exjugador de Boca, Estudiantes y la Selección Argentina llegó a Racing con expectativas altas, pero su paso hasta el momento estuvo marcado por la irregularidad. Rojo fue expulsado ante Peñarol en los octavos de final y se perdió toda la serie de cuartos frente a Vélez. Volvió a la titularidad en la ida de las semifinales ante Flamengo, en Río de Janeiro, donde protagonizó una desafortunada jugada: un codazo involuntario sobre Santiago Sosa que le provocó una fractura del hueso malar derecho al mediocampista. Ese incidente generó críticas y dudas sobre su rendimiento.