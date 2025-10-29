Quiénes son los responsables de los carteles contra Marcos Rojo antes de Racing vs. Flamengo
Aparecieron carteles insultantes contra Marcos Rojo en Avellaneda antes del duelo Racing vs. Flamengo, pero serían obra de hinchas de Independiente.
A pocas horas de la revancha de semifinales de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo, Avellaneda amaneció con carteles ofensivos dirigidos a Marcos Rojo. Aunque en un principio se creyó que provenían de hinchas académicos, trascendió que habrían sido colocados por simpatizantes de Independiente para generar conflicto en la previa del duelo decisivo.
“Chau Rojo. Dejá de robar. Pueblo de Racing”, se leía en los afiches que rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron sorpresa entre los hinchas académicos. Sin embargo, con el correr de las horas, distintas versiones comenzaron a poner en duda la autoría del mensaje.
Según trascendió en las últimas horas, los carteles habrían sido colocados por simpatizantes de Independiente, con la intención de sembrar malestar en el plantel de Racing y entre los propios fanáticos. La acción estaría inspirada en una movida similar que años atrás apuntó contra Edwin Cardona, también en Avellaneda.
El exjugador de Boca, Estudiantes y la Selección Argentina llegó a Racing con expectativas altas, pero su paso hasta el momento estuvo marcado por la irregularidad. Rojo fue expulsado ante Peñarol en los octavos de final y se perdió toda la serie de cuartos frente a Vélez. Volvió a la titularidad en la ida de las semifinales ante Flamengo, en Río de Janeiro, donde protagonizó una desafortunada jugada: un codazo involuntario sobre Santiago Sosa que le provocó una fractura del hueso malar derecho al mediocampista. Ese incidente generó críticas y dudas sobre su rendimiento.
Racing busca la remontada ante Flamengo
Con el objetivo de revertir la serie tras la derrota por 1-0 en el Maracaná, Gustavo Costas planea una formación ofensiva para la revancha en el Cilindro de Avellaneda. Los once posibles serían: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara y Adrián Martínez.
El encuentro se disputará este miércoles desde las 21.30, con transmisión de Disney+, Telefe y Fox Sports, y definirá al primer finalista de la Copa Libertadores.
