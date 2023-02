Nada amistoso: un partido entre Quilmes y Chacarita terminó a las piñas

Quilmes ganaba con goles de Federico Anselmo por duplicado y otro de Carlo Lattanzio, mientras Ricardo Blanco había descontado para Chacarita.

A los 15 del complemento, Nicolás Caro cruzó fuerte a Anselmo y desató la furia del delantero que increpó al marcador y ahí se desató una batalla campal. Momentos antes, Julián Bonetto y Franco Quiróz también se habían cruzado.

El entrenador de Chaca, Aníbal Biggeri, sostuvo: “Son cosas que pasan, lamentablemente no pudimos seguir jugando. No estamos contentos con lo que pasó y somos todos responsables y debemos hacernos cargo porque son cosas que no tienen que pasar pero sirve siempre para aprender”.

Por la gresca ocurrida, el jugador cervecero Gabriel Díaz y el tricolor Luciano Perdomo resultaron golpeados. Iban a jugar dos amistosos entre titulares y suplentes, pero por el papelón, solo se jugó uno sólo y ni siquiera terminó.