Quique Hrabina picanteó la previa del Superclásico: la chicana a River por el campo de juego
El exdefensor de Boca no se guardó nada y criticó con dureza el estado del césped del estadio del Monumental. Además, dejó un mensaje desafiante de cara al duelo.
El clima previo al Superclásico suma capítulos cada día y, esta vez, quien encendió la polémica fue Enrique “Quique" Hrabina. El exjugador de Boca lanzó duras críticas contra el estado del campo de juego del estadio Monumental y no dudó en ironizar con una frase que rápidamente hizo ruido en ambos lados de la vereda.
A dos días del enfrentamiento entre el Millonario y el Xeneize, el estado del césped se convirtió en un tema central. Las imágenes del terreno tras el partido ante Carabobo generaron cuestionamientos y despertaron reacciones en el mundo azul y oro. Lo que comenzó como comentarios de hinchas en redes sociales fue escalando hasta involucrar a protagonistas con peso propio.
En ese contexto, Hrabina tomó la palabra y eligió un tono filoso para referirse a la situación: "A pesar de que la cancha sea un potrero, Boca tiene que ir a marcar la cancha y jugar de igual a igual. Podrían ponerle 'potrerazo'", lanzó, dejando una frase que rápidamente se viralizó.
Más allá de la chicana, el exdefensor también puso el foco en las consecuencias que generan los eventos extrafutbolísticos en el estadio y sus alrededores. Desde su perspectiva, los recitales y otras actividades impactan directamente en el estado del campo y en el barrio. "Ganan plata los muchachos y dejan el barrio destrozado. Yo estoy bastante cerca, lamentablemente. Queda explosionado, día de recitales y día de partido... Que hagan recitales, si lo arreglaron para eso", expresó, ampliando su crítica.
Sus declaraciones se suman a otras voces que, desde el entorno de Boca, cuestionaron tanto el campo de juego como algunos aspectos organizativos en la previa del partido. El Superclásico, como suele suceder, trasciende lo futbolístico y suma condimentos que alimentan la rivalidad histórica.
Otro de los puntos sensibles que mencionó Hrabina fue el arbitraje. La designación de Darío Herrera no pasó desapercibida y el exjugador dejó en claro su postura, recordando antecedentes que, según su mirada, perjudicaron a Boca. "Ya es sistemático que nos han bastardeado en un montón de partidos y otra vez este muchacho, esperemos que como está cerca del Mundial no se manche. Sería otra mancha más para este muchacho contra nosotros", afirmó.
Mientras tanto, los equipos se preparan para un partido que promete ser intenso dentro y fuera de la cancha. Con el foco puesto en el rendimiento, pero también en el estado del campo y las decisiones arbitrales, el Superclásico suma tensión en cada declaración.
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