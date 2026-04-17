Quique Hrabina picanteó la previa del Superclásico: la chicana a River por el campo de juego

river boca

Otro de los puntos sensibles que mencionó Hrabina fue el arbitraje. La designación de Darío Herrera no pasó desapercibida y el exjugador dejó en claro su postura, recordando antecedentes que, según su mirada, perjudicaron a Boca. "Ya es sistemático que nos han bastardeado en un montón de partidos y otra vez este muchacho, esperemos que como está cerca del Mundial no se manche. Sería otra mancha más para este muchacho contra nosotros", afirmó.

Mientras tanto, los equipos se preparan para un partido que promete ser intenso dentro y fuera de la cancha. Con el foco puesto en el rendimiento, pero también en el estado del campo y las decisiones arbitrales, el Superclásico suma tensión en cada declaración.