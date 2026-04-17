Así está el campo de juego del Monumental a dos días del Superclásico entre River y Boca

river monumental campo de juego cesped 3

Esa fase, todavía en desarrollo, explica el aspecto irregular que presentó el terreno en los últimos partidos. En varios sectores, especialmente desde la mitad de la cancha hacia la tribuna Centenario, el césped aún no terminó de cubrir la superficie, dejando a la vista la base de arena sobre la que se asienta. Desde el entorno del club fueron claros: “No será un campo perfecto, pero sí uno con mejor base que la que se vio en los dos últimos partidos”.