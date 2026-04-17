Así está el campo de juego del Monumental a dos días del Superclásico entre River y Boca
Tras las críticas por el estado del campo ante Carabobo, el club explicó los motivos y trabaja contrarreloj para mejorar la superficie de cara al duelo con Boca.
El campo de juego del estadio Monumental se convirtió en uno de los temas centrales en la previa del Superclásico. Luego del encuentro ante Carabobo por la Copa Sudamericana 2026, el estado del césped generó preocupación tanto por su aspecto como por su posible incidencia en la lesión de Fausto Vera, una baja sensible para River en un partido determinante.
Las imágenes del terreno, con sectores desparejos y zonas donde la arena quedaba expuesta, sorprendieron a hinchas y analistas. La repercusión fue inmediata y derivó en reclamos públicos. “River debe dar una explicación”, fue una de las frases que más se repitió en redes sociales y en distintos espacios periodísticos, reflejando el desconcierto por una situación poco habitual en uno de los estadios más destacados del continente.
El duelo frente al Xeneize, programado para el domingo a las 17 en el Monumental, tendrá como árbitro a Darío Herrera y, más allá de las polémicas previas, todas las miradas estarán puestas también en el estado del campo, un factor que podría influir en el desarrollo del juego en uno de los encuentros más esperados del fútbol argentino.
El pasto del Monumental está así a dos días del River-Boca
Qué pasó con el césped y el plan de River para llegar al Superclásico
Desde el club salieron a aclarar lo sucedido y brindaron una explicación técnica sobre el proceso que atraviesa el césped. Durante los recitales de AC/DC realizados a fines de marzo, el campo fue sometido a una resiembra integral. Este procedimiento, necesario tras eventos masivos, implica un período de recuperación en el que el pasto entra en etapa de germinación y crecimiento.
Esa fase, todavía en desarrollo, explica el aspecto irregular que presentó el terreno en los últimos partidos. En varios sectores, especialmente desde la mitad de la cancha hacia la tribuna Centenario, el césped aún no terminó de cubrir la superficie, dejando a la vista la base de arena sobre la que se asienta. Desde el entorno del club fueron claros: “No será un campo perfecto, pero sí uno con mejor base que la que se vio en los dos últimos partidos”.
El equipo encargado del mantenimiento intensificó las tareas para acelerar el proceso de recuperación, con el objetivo de ofrecer una superficie más firme y pareja. La preocupación no solo pasa por lo estético, sino también por la seguridad de los futbolistas en un partido de alta exigencia.
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