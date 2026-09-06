Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado en vivo
La "Academia" recibe a Atlético Tucumán con el objetivo de cortar la racha de seis partidos sin triunfos en el torneo local. Los detalles en la nota.
Racing recibe a Atlético Tucumán este domingo, desde las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
Con la televisación a cargo de ESPN Premium, el árbitro del encuentro será Pablo Echavarría, quien estará acompañado por Hugo Páez y Mariana De Almeida como asistentes. José Carreras estará a cargo del VAR.
La "Academia" solamente ganó en la primera fecha, cuando se impuso ante Gimnasia de La Plata, y desde entonces acumuló seis partidos sin triunfos en el torneo doméstico. En esa racha cosechó dos empates y cuatro derrotas, la última el pasado fin de semana ante Independiente Rivadavia en Mendoza.
De esta manera, el equipo de Juan Pablo Vojvoda suma apenas cinco puntos sobre 21 posibles y se encuentra en los últimos puestos de la Zona B.
Por su parte, Atlético Tucumán llega al Cilindro con la intención de aprovechar el mal momento de su rival y sumar nuevamente en el campeonato. El "Decano" viene de empatar con Belgrano y se ubica en el octavo puesto de la Zona B, por lo que buscará una victoria que lo asiente en los puestos de playoffs.
Los goles de Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura
El 1-0 de Atlético Tucumán:
Formaciones de Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Zona B
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: El Cilindro.
Árbitro: Pablo Echavarría.
VAR: José Carreras.
TV: ESPN Premium.
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