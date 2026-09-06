Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado en vivo

Por su parte, Atlético Tucumán llega al Cilindro con la intención de aprovechar el mal momento de su rival y sumar nuevamente en el campeonato. El "Decano" viene de empatar con Belgrano y se ubica en el octavo puesto de la Zona B, por lo que buscará una victoria que lo asiente en los puestos de playoffs.

Los goles de Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

El 1-0 de Atlético Tucumán:

¡GOLAZO DECANO EN EL CILINDRO! Laméndola la bajó y asistió a Godoy, quien sacó un remate exquisito para el 1-0 de Atlético Tucumán contra Racing.



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Formaciones de Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Zona B

Racing : Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT : Juan Pablo Vojvoda.

: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. : Juan Pablo Vojvoda. Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Horario y televisación