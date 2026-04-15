Racing vs. Botafogo, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
Tras dos golpes en el ámbito local, la Academia apuesta a la Copa Sudamericana para recuperar confianza frente a su gente y sostener su buen inicio internacional.
El presente de Racing atraviesa un momento de contrastes y este miércoles tendrá una oportunidad ideal para reencauzar su camino. Desde las 19:00, en el estadio Presidente Perón, recibirá a Botafogo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, con la intención de dejar atrás los tropiezos recientes y reafirmar su ambición internacional.
El equipo dirigido por Gustavo Costas llega golpeado tras dos derrotas consecutivas en el ámbito doméstico, en clásicos que dejaron secuelas tanto en lo anímico como en lo futbolístico. La caída ante Independiente y luego frente a River expusieron falencias defensivas y dificultades para sostener el ritmo de juego, aspectos que el cuerpo técnico busca corregir de cara a este compromiso.
A pesar de esos resultados, la Academia mantiene intacta su ilusión en el plano continental. En su debut logró una victoria importante y ahora pretende consolidar ese arranque positivo ante un rival de jerarquía. Además, el recuerdo reciente de la consagración en la Recopa 2025 frente al mismo Botafogo aparece como un antecedente favorable que alimenta la confianza del plantel.
El conjunto brasileño, por su parte, atraviesa un proceso de reconstrucción. Tras la salida de su anterior entrenador, asumió el portugués Franclim Carvalho, quien aún busca darle identidad al equipo. En su debut en el torneo empató ante Caracas, y ahora necesita sumar para no complicar su clasificación en el grupo.
Dentro del plantel del Fogão se destacan nombres importantes en la mitad de la cancha, como Danilo, Cristian Medina y Álvaro Montoro, que aportan calidad y dinámica. Sin embargo, el equipo todavía no logra traducir ese potencial en resultados consistentes.
Para el local, el desafío será recuperar solidez y volver a mostrar el nivel que lo llevó a ser protagonista en el ámbito internacional. La localía y el apoyo de su gente serán factores clave en un partido que puede marcar un punto de inflexión. Con la necesidad de sumar y la presión de revertir su imagen, el conjunto blanquiceleste buscará una victoria que le permita mirar hacia adelante con optimismo.
Racing vs. Botafogo: probables formaciones
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
- Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Montoro, Matheus Martins, Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.
Racing vs. Botafogo: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Presidente Perón.
- Árbitro: Cristian Garay.
- VAR: Rodrigo Carvajal.
- TV: DSports.
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