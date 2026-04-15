Racing vs. Botafogo, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

Para el local, el desafío será recuperar solidez y volver a mostrar el nivel que lo llevó a ser protagonista en el ámbito internacional. La localía y el apoyo de su gente serán factores clave en un partido que puede marcar un punto de inflexión. Con la necesidad de sumar y la presión de revertir su imagen, el conjunto blanquiceleste buscará una victoria que le permita mirar hacia adelante con optimismo.

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Racing vs. Botafogo: probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas .

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez. . Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Montoro, Matheus Martins, Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Racing vs. Botafogo: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Presidente Perón.

Presidente Perón. Árbitro: Cristian Garay.

Cristian Garay. VAR: Rodrigo Carvajal.

Rodrigo Carvajal. TV: DSports.