Capria: "Galván fue el único que tuvo agallas para patear"

"Hay que sobreponerse del golpe, tuvimos todo para lograrlo. Es injusto caerle a #Galván, tuvo agallas para agarrar la pelota", expresó en dialogo con Radio La Red. Y además agregó: “Todos los grandes jugadores de la historia erraron algún penal en un partido importante”.

Luego, ante una pregunta sobre los estilos de juego y las diferencias entre Boca y Racing, el "Mago" no dudo en responder: “Yo no hablo de los demás equipos, estoy contento con lo que hicimos nosotros. Para mí es una injusticia que Racing no haya ganado ningún título”, cerró.